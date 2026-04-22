Matthew Hayden: १९९ धावांचं लक्ष्य आणि फक्त १०० वर ऑलआउट; .हा तर लाजिरवाणा पराभव, गुजरातचे फलंदाजी प्रशिक्षक हेडन यांचा त्रागा

अहमदाबाद : मुंबई इंडियन्स संघाकडून झालेला ९९ धावांचा दारुण पराभव कदापि स्वीकारार्ह नाही, अशी स्पष्ट नाराजी गुजरात संघाचे फलंदाजी प्रशिक्षक मॅथ्यू हेडन यांनी व्यक्त केली. अंतिम षटकांतील सुमार गोलंदाजी आणि धक्का देणारी फलंदाजी यामुळे या पराभवाचा सामना करावा लागला, असे हेडन म्हणाले..नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर सोमवारी झालेल्या या सामन्यात मुंबईची पहिल्या ५.५ षटकांत तीन बाद ४४ अशी अवस्था झाली होती. त्यानंतर अखेरच्या चार षटकांत ७३ धावा फटकावून त्यांनी २० षटकांत पाच बाद १९९ धावांपर्यंत मजल मारली. गुजरातला हे आव्हान झेपलेच नाही. त्यांचा डाव १०० धावांत संपला..पराभव झालाच तर तो कमी धावांच्या फरकाने होईल, असे मला वाटत होते; परंतु तब्बल ९९ धावांची हार हा विचारच करणे कठीण आहे. या सामन्यातील आमचा खेळ फारच सुमार होता. सर्वांनी वास्तवतेचा विचार करायला हवा. कागिसो रबाडाचा अपवाद वगळता इतर सर्व गोलंदाजांनी साफ निराशा केली, असे हेडन म्हणाले..गुजरातकडे साई सुदर्शन, शुभमन गिल, जॉस बटलर असे आयपीएल गाजवणारे फलंदाज आहेत. यंदा त्यांच्या साथीला न्यूझीलंडचा ग्लेन फिलिप्सही आहे. अशी भक्कम फलंदाजी असतानाही आम्ही हा सामना ९९ धावांनी गमावणे हे लाजिरवाणे आहे.