कुर्रर्र! सूर्यकुमार यादवच्या लेकीचं नाव समजलं का? बापमाणसाने ठेवलं भारी नाव... जाणून घ्या अर्थ...

Suryakumar Yadav Baby Girl Name Reveals: भारतीय संघाचा स्टार खेाडू सूर्यकुमार यादव(Suryakumar Yadav) नुकताच बाबा झाला आहे. पत्नी देविशा शेट्टी (Devisha Shetty) हिने ७ मे रोजी एका गोंडस मुलीला जन्म दिला. त्यामुळे सूर्या आणि देविशा आता आई-वडील झाले आहेत. जुलै २०१६ मध्ये हे दोघे विवाहबंधनात अडकले होते. नुकताच भारताला टी-२० विश्वचषक जिंकून देणाऱ्या सूर्यकुमारच्या घरी आता नव्या पाहुण्याच आगमन झाल आहे. आणि आता त्याने आपल्या मुलीच नाव देखील आता चाहत्यांसोबत शेअर केल आहे..सूर्यकुमार यादवने मुलगी झाल्याचा आनंद साजरा करत मुंबईतील पापाराझींनाही आपल्या आनंदात सहभागी करून घेतले. त्याने मिठाई वाटत हा खास क्षण साजरा केला. यावर्षी जुलैमध्ये सूर्याच्या घरी दोहाळजेवणाचा कार्यक्रमही पार पडला होता. सध्या सूर्याचा विमानतळावरील व्हिडिओ देखील चर्चेत आहे. त्या व्हिडिओमध्ये तो पत्रकारांसोबत काही वेळ गप्पा मारताना दिसत आहे. विमानतळावर जाण्यापूर्वी त्याने पत्रकारांना मिठाईचे बॉक्स देत "हे घ्या" असेही म्हटले..काय आहे नाव आणि अर्थ भारताच्या टी-२० कर्णधाराने आता आपल्या मुलीचं नावही रिव्हील केलं आहे. सूर्यकुमार यादवने आपल्या इन्स्टाग्रामवर पोस्ट करत ही माहिती चाहत्यांसोबत शेअर केली. पोस्ट करत सूर्यकुमारने आपल्या मुलीचं नाव 'ऋद्धिमा' ठेवल्याचं सांगितलं आहे. 'ऋद्धिमा' या नावाचा अर्थ समृद्धी, यशस्वी आणि प्रेमाने भरलेली असा होतो. आपल्या मुलीचं हे गोड नाव आता सूर्याने चाहत्यांसमोर रिव्हील केलं आहे..इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ चा हंगाम मात्र सूर्यकुमार यादवसाठी फारसा चांगला ठरलेला नाही. आज मुंबई इंडियन्स आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू यांच्यात सामना रंगणार आहे. सामन्यापूर्वी मुंबईचा संघ रायपूरला पोहोचला असला तरी सूर्या मुंबईतच थांबला होता. त्यामुळे तो वेळेत संघासोबत जोडला जाईल का याबाबत चर्चा सुरू होती. मात्र मुंबईच्या व्यवस्थापनाने तो सामना सुरू होण्यापूर्वी रायपूरला दाखल होईल असे स्पष्ट केले आहे..विराट विरुद्ध रोहित... रायपूर सज्ज!" मुंबई पलटवार करणार की बंगळूर विजयाच्या रुळावर परतणार?, हार्दिक खेळणार का?.लखनौविरुद्धच्या सामन्यात पाठीच्या दुखापतीमुळे हार्दिक पंड्या मैदानात उतरला नव्हता. त्यावेळी सूर्यकुमार यादवने संघाचे नेतृत्व करत मुंबईला विजय मिळवून दिला होता. या हंगामात सूर्याची कामगिरी फारशी प्रभावी राहिलेली नाही. त्याने १० सामन्यांमध्ये केवळ १९५ धावा केल्या आहेत. गेल्या काही सामन्यांपासून त्याचा फॉर्मही चिंतेचा विषय ठरत आहे. मुंबई इंडियन्ससाठी हा हंगाम कठीण गेला असून प्लेऑफच्या शर्यतीत टिकून राहण्यासाठी त्यांना उर्वरित सर्व सामने जिंकणे आवश्यक आहे.