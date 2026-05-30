Ind vs Eng: ...आणि भारतीय रणरागिणींनी इंग्लंडला त्यांच्याच घरात धू-धू धुतलं! जेमिमा-यास्तिकाचा राडा, थेट विश्वकरंडकालाच आव्हान!

चेल्म्सफोर्ड : इंग्लंड व वेल्स या देशांमध्ये १२ जूनपासून महिलांचा टी-२० विश्वकरंडक खेळवला जाणार आहे, पण त्याआधी भारत-इंग्लंड यांच्यामध्ये तीन टी-२० सामन्यांची मालिका होत आहे. भारतीय महिला क्रिकेट संघाने गुरुवारी मध्यरात्री झालेल्या पहिल्या सामन्यात यजमान इंग्लंड महिला संघावर ३८ धावांनी विजय मिळवत १-० अशी आघाडी मिळवली..यास्तिका भाटिया (५४ धावा), जेमिमा रॉड्रिग्ज (६९ धावा) व नंदनी शर्मा (३/३४) यांनी भारतीय महिला संघाच्या विजयात मोलाचा वाटा उचलला. भारतीय महिला संघाकडून इंग्लंडच्या संघासमोर १८९ धावांचे आव्हान ठेवण्यात आले. मात्र, भारतीय संघातील गोलंदाजांकडून प्रभावी कामगिरी करण्यात आल्यामुळे त्यांना २० षटकांत आठ बाद १५० धावांपर्यंतच मजल मारता आली..एमी जोन्स हिने ६४ धावांची खेळी साकारत एकाकी झुंज देण्याचा प्रयत्न केला. आंतरराष्ट्रीय पदार्पण करणाऱ्या नंदनी शर्मा हिने ३४ धावा देत तीन फलंदाज बाद करीत ठसा उमटवला. क्रांती गौड हिने दोन, तर श्री चरणी व दीप्ती शर्मा यांनी प्रत्येकी एक फलंदाज बाद केला. संक्षिप्त धावफलक : भारत - २० षटकांत सात बाद १८८ धावा (यास्तिका भाटिया ५४, जेमिमा रॉड्रिग्ज ६९, दीप्ती शर्मा २२, लॉरेन बेल ३/३४) विजयी वि. इंग्लंड - २० षटकांत आठ बाद १५० धावा (एमी जोन्स ६७, क्रांती गौड २/२४, नंदनी शर्मा ३/३४, श्री चरणी १/२५, दीप्ती शर्मा १/४२). १२६ धावांची भागीदारी लॉरेन बेलच्या गोलंदाजीवर स्मृती मानधना (०) व शेफाली वर्मा (दोन धावा) हे प्रमुख फलंदाज झटपट बाद झाले..त्यानंतर जेमिमा राॅड्रिग्ज व दुखापतीमधून बरी होत पुनरागमन करणारी, तसेच एप्रिल, २०२४ नंतर पहिलाच टी-२० सामना खेळणारी यास्तिका भाटिया या जोडीने १२६ धावांची भागीदारी करताना इंग्लंडच्या गोलंदाजांचे आव्हान परतवून लावले. यास्तिका भाटीयाने ४० चेंडूंमध्ये ५४ धावा फटकावल्या. ती धावचीत बाद झाली. जेमिमा रॉड्रिग्जने ४० चेंडूंमध्ये ६९ धावांची खेळी केली. चार्ली डीनच्या गोलंदाजीवर ती बाद झाली. भारतीय संघाने २० षटकांत सात बाद १८८ धावा फटकावल्या. इंग्लंडच्या खेळाडूंनी क्षेत्ररक्षणात सुमार कामगिरी केली. .दुसरा सामना आज रंगणार भारत-इंग्लंड यांच्यामध्ये दुसरा टी-२० सामना शनिवारी (ता. ३०) रंगणार आहे. भारताचा महिला संघ या लढतीत विजय मिळवून तीन सामन्यांच्या मालिकेत २-० अशी आघाडी घेण्याचा प्रयत्न करेल. याचसोबत पर्यायी खेळाडूंना अंतिम ११ मध्ये संधी देऊन त्यांच्या खेळाची चाचपणीही भारतीय संघाला करता येणार आहे. इंग्लंडचा संघ मालिकेत बरोबरी करण्यासाठी प्रयत्न करताना दिसेल. त्यांचा संघही टी-२० विश्वकरंडक डोळ्यांसमोर ठेवून खेळाडूंना अंतिम ११ मध्ये संधी देत आहे.