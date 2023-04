RR vs CSK :"हे माझ्या हृदयाच्या खूप....'' पराभवानंतर MS Dhoni भावुक, VIDEO

By

राजस्थान रॉयल्स आणि चेन्नई सुपर किंग्ज यांच्यात झालेल्या सामन्यामध्ये सीएसके संघाचा 32 धावांनी पराभव झाल. या पराभवानंतर सीएसकेचा कॅप्टन महेंद्र सिंह धोनी भावुक झाल्याचे पाहायला मिळाले. त्यांने जयपुरमध्ये खेळल्या गेलेल्या ऐतिहासिक कामगिरीच्या आठवणींना उजाळा दिला. ( IPL 2023 Sawai Mansingh Stadium venue is close to my heart MS Dhoni recalls losing RR )

राजस्थानने ठेवलेल्या 203 धावांचा पाठलाग करताना चेन्नईकडून ऋतुराज गायकवाड (47) आणि शिवम दुंबे (33 चेंडूत 52 धावा) यांनी झुंजार फलंदाजी केली. मात्र सीएसकेला 20 षटकात 170 धावांपर्यंतच मजल मारता आली. हा सामना सवाई मानसिंह स्टेडिअमवर खेळवण्यात आला होता. त्यानंतर धोनीने माध्यमांशी संवाद साधला.

काय म्हणाला धोनी?

जयपूरमधील आठवणींना उजाळा देत कर्णधार धोनी म्हणाला, "मला वाटते की माझे पहिले एकदिवसीय शतक करण्यासाठी मला 10 सामने लागले, पण याच खेळपट्टीवर मी श्रीलंकेविरुद्ध 183 धावा केल्या. याच मैदानावरुन माझ्या करिअरला नवं वळणं लागलं. त्यामुळे हे मैदान. माझ्या हृदयाच्या खूप जवळ आहे. अस सांगत तो भावुक झाला.

यासोबतच, यशस्वीच्या फलंदाजीचे कौतुक केले. "यशस्वीने खरोखरच चांगली फलंदाजी केली, गोलंदाजांचा पाठलाग करणे, जोखीम पत्करणे महत्त्वाचे होते. आमच्या गोलंदाजांविरुद्ध हे थोडे सोपे होते. कारण आम्हाला योग्य लेंथचा निर्णय घ्यायचा होता. " तरीही यशस्वीने चांगली फलंदाजी केली. असं धोनी म्हणाला.

राजस्थान रॉयल्सने पॉईंट टेबलचे टॉपर असलेल्या चेन्नई सुपर किंग्जविरूद्ध 202 धावांचा डोंगर उभा केला. सलामीवीर यशस्वी जैसवालने 43 चेंडूत 77 धावांची धडाकेबाज खेळी केली.

विशेष म्हणजे सवाई मानसिंग स्टेडियमवर कोणालाही 200 धावाचा टप्पा पार करता आला नव्हता तो राजस्थानने संजू सॅमसनच्या 200 व्या सामन्यात पार केला. राजस्थानने 32 धावांनी सामना जिंकत 10 गुणांसह गुणतालिकेत अव्वल स्थान पटकावले.