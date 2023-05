RCB IPL 2023: विराटची दोन शतकं, डू प्लेसिसकडे ऑरेंज कॅप, पण तरी RCB प्लेऑफमधून बाहेर! ही आहेत अपयशाची कारणं

By

Why RCB didn't qualify in playoffs in IPL 2023 : इंडियन प्रीमियर लीगचा 16वा हंगाम आता अंतिम टप्प्यात आला आहे. लीग टप्प्यातील सर्व 70 सामने खेळले गेले आहेत आणि आता 23 मे पासून प्लेऑफ सामने सुरू होणार आहेत. मुंबई इंडियन्स, चेन्नई सुपर किंग्स, गुजरात टायटन्स आणि लखनौ सुपर जायंट्स आयपीएल 2023 च्या प्लेऑफसाठी पात्र ठरले आहेत.

रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूला पुन्हा एकदा आयपीएल जिंकता आले नाही. गुजरातविरुद्धच्या पराभवाने यंदाच्या मोसमातूनही त्याचा पत्ता कट झाला. ई साला कप नामदे...! अर्थात यंदा कप आमचा… ही आरसीबीची घोषणा होती पण हा संघ दरवर्षी ज्या पद्धतीने खेळतो ते पाहता हा संघ कधीच चॅम्पियन होईल असे वाटत नाही. आश्चर्यचकित होऊ नका, खरं तर आरसीबी संघात अशा अनेक मोठ्या उणीवा आहेत, ज्या गेल्या 16 वर्षांपासून त्याला चॅम्पियन बनण्यापासून रोखत आहेत.

या हंगामात सर्वाधिक धावा करणाऱ्यांच्या यादीत कोहली तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. त्याने या मोसमात 14 सामन्यात 53.25 च्या सरासरीने आणि 139.82 च्या स्ट्राईक रेटने 639 धावा केल्या. यामध्ये दोन शतके आणि सहा अर्धशतकांचा समावेश आहे.

आरसीबीचा कर्णधार फाफ डुप्लेसिसकडे ऑरेंज कॅप आहे, त्याने 56.15 च्या सरासरीने आणि 153.68 च्या स्ट्राईक रेटने 730 धावा केल्या पण तरी ही RCB प्लेऑफमधून बाहेर गेला.

1- लिलावात मॅच फिनिशर घेता आला नाही...

रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने आयपीएल 2022 यांच्या हंगामाचा धडा घेतला नाही आणि 2023 च्या लिलावात सहा किंवा सातव्या क्रमांकासाठी कोणताही सामना फिनिशर खरेदी केला नाही. गुजरातविरुद्धच्या पराभवानंतर कर्णधार फाफ डू प्लेसिसने कबूल केले की संघात सहा किंवा सातव्या क्रमांकावर स्फोटक खेळाडू नसल्यामुळे संघाची ही अवस्था झाली आहे. गेल्या हंगामात दिनेश कार्तिकने अनेक सामन्यांमध्ये शानदार कामगिरी केली होती. यंदाही संघ त्याच्यावर अवलंबून होता, पण यंदा कार्तिकला गेल्या हंगामाप्रमाणे फलंदाजी करता आली नाही.

2- रजत पाटीदार जखमी अन् तिसऱ्या क्रमांकावर नाही सापडला खेळाडू

आरसीबीचा तिसऱ्या क्रमांकाचा फलंदाज रजत पाटीदार हंगामा आधी जखमी झाला होता. फाफ आणि विराटने सुरुवातीला खूप धावा केल्या पण तिसऱ्या क्रमांकावर कोणताही फलंदाज चांगली कामगिरी किंवा धावा करू शकला नाही. यादरम्यान महिपाल लोमरोर, अनुज रावत आणि शाहबाज अहमद यांच्यावर या सीक्वेन्सचा प्रयत्न करण्यात आला, पण ते सर्व फ्लॉप ठरले.

आरसीबी व्यवस्थापनाने त्यानंतर ग्लेन मॅक्सवेलला तिसऱ्या क्रमांकावर खेळवण्याचा निर्णय घेतला, जो योग्य ठरला. पण त्यामुळे मधली फळी खूपच कमकुवत झाली. म्हणजेच रजत पाटीदारची योग्य जागा शोधण्यात संघाला अपयश आले, हे त्याच्या अपयशाचे प्रमुख कारण होते.

3- अनुभवी भारतीय फिरकीपटूची जाणवली उणीव

आरसीबीने आयपीएल 2022 च्या लिलावापूर्वी युजवेंद्र चहलला सोडले होते. त्यानंतर त्यांचे फिरकीपटू इतर यशस्वी संघांप्रमाणे कामगिरी करू शकले नाहीत. वनिंदू हसरंगाकडून संघाला खूप आशा होत्या, पण तो भारतीय खेळपट्ट्यांवर प्रभावी दिसत नव्हता. न्यूझीलंडचा फिरकी अष्टपैलू मायकेल ब्रेसवेलही काही अप्रतिम करू शकला नाही. आरसीबीला अनुभवी भारतीय फिरकीपटूची उणीव जाणवली.