IPL 2026: मुंबईत सर्व IPL कर्णधारांची बैठक; इम्पॅक्ट खेळाडू, आचारसंहिता आणि नवीन नियमांची चर्चा होणार

मुंबई : आयपीएल सुरू होण्यास काही दिवस शिल्लक असताना उद्या मुंबईत सर्व संघांच्या कर्णधारांची बैठक होत आहे. यात इम्पॅक्ट खेळाडू आणि आचारसंहिता यावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे..आयपीएलमधील सर्व संघांच्या कर्णधारांची ही बैठक स्पर्धा सुरू होण्यापूर्वीची औपचारिकता असली तरी ती स्पर्धेसाठी महत्त्वाची मानली जाते. या बैठकीतून माजी खेळाडू आणि सामनाधिकारी असलेले जवागल श्रीनाथ तसेच पंच नितीन मेनन (पंच पॅनेलचे प्रमुख) मार्गदर्शन करणार आहेत..यंदाच्या स्पर्धेसाठी नियमात बदल करण्यात आलेले नाही; परंतु काही संघांचे कर्णधार आणि प्रशिक्षक नवे असल्यामुळे त्यांच्यासाठी नियमांची उजळणी व्हावी, यासाठी ही बैठक महत्त्वाची आहे, असे बीसीसीआयच्या अधिकाऱ्याने सांगितले..तरीही एका षटकात दोन उसळत्या चेंडूंना मान्यता, फलंदाजीस येण्यापूर्वी बॅटचे आकारमान तपासणे, दुसऱ्या डावात चेंडू बदलणे, चेंडूंना लकाकी आणण्यासाठी लाळेचा वापर करणे आदी नियमांवर चर्चा अपेक्षित आहे..IPL 2026 Marathi News: मी माफी मागतो...! इंग्लंडच्या स्टार फलंदाजाची आयत्यावेळी माघार, हॅरी ब्रूकनंतर त्याच्यावरही होणार बंदीची कारवाई.चेंडूंना लाळ लावण्यावर कोरोनानंतर आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये बंदी घालण्यात आलेली आहे; मात्र २०२५च्या आयपीएलमध्ये ही बंदी उठवण्यात आली होती. रात्रीच्या सत्रात बहुतांश ठिकाणी दव पडते, त्याचा परिणाम चेंडूवर होतो. म्हणून केवळ दुसऱ्या डावात १० षटकांचा खेळ झाल्यानंतर चेंडू बदलण्याचा नियम गतवर्षी तयार करण्यात आला. हा नियम यंदाही कायम राहणार आहे.