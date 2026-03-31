IPL 2026: फॉर्म, फटका आणि फोकसची परीक्षा! शुभमन गिल-श्रेयस अय्यर आज आमणे सामने; कशी असेल संभावित Playing XI

मुल्लांपूर : मोठी क्षमता असूनही सध्या भारताच्या टी-२० संघात स्थान नसलेला शुभमन गिल आणि श्रेयस अय्यर टी-२० प्रकारातील आपला दर्जा सिद्ध करण्याची मोहीम उद्यापासून सुरू करत आहेत. आयपीएलमध्ये उद्या हे दोघेही नेतृत्व करत असलेले गुजरात टायटन्स आणि पंजाब किंग्स एकमेकांविरुद्ध लढणार आहेत..भारताचा कसोटी आणि एकदिवसीय संघाचा कर्णधार शुभमन गिल टी-२० मध्ये उपकर्णधार होता, परंतु विश्वकरंडक स्पर्धेसाठी संजू सॅमसनला सलामीची जागा देण्यासाठी गिलला संघाबाहेर करण्यात आले होते. परिणामी टी-२० प्रकारात पुन्हा एकदा स्वतःला सिद्ध करण्यासाठी गिल सज्ज झाला आहे..दुसऱ्या बाजूला आयपीएल मध्ये वेगवेगळ्या संघांचे नेतृत्व करताना सलग दोन स्पर्धांत अंतिम फेरी गाठणारा श्रेयस अय्यर खेळाडू आणि कर्णधार म्हणूनही सर्वांचे लक्ष पुन्हा एकदा वेधून घेण्यास तयार आहे..IPL 2026: आयपीएलचा धूमधडाका आजपासून; १० संघ, १३ ठिकाणे, ७० साखळी सामन्यांची मेजवानी.२०२३ पासून गतवर्षापर्यंत विराट कोहलीनंतर शुभमन गिल आयपीएलमध्ये सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज आहे, सातत्यात प्रभाव पाडणाऱ्या गिलचा स्ट्राइक रेट मात्र १३८च्या आसपास आहे. गतवर्षी त्याने यात सुधारणा केली आणि स्ट्राइक रेट १५५च्या आसपास नेला होता. आता मॅथ्यू हेडन गुजरात संघाचे फलंदाजी प्रशिक्षक असल्यामुळे गिलची आक्रमकता अधिक वाढण्याची शक्यता आहे..२०२३ मध्ये गुजरातला विजेतेपद मिळवून दिल्यानंतर हार्दिक पंड्याने मुंबई इंडियन्सचा रस्ता धरला आणि गिलकडे गुजरात संघाच्या कर्णधारपदाची जबाबदारी आली. त्याच्या नेतृत्वाखाली गुजरात संघाने चांगले सातत्य दाखवले. गतवर्षी मुंबई इंडियन्स संघाकडून एलिमिनेटर सामन्यात त्यांचे आव्हान संपुष्टात आले होते..IPL 2026 Marathi News: ना CSK, ना KKR... आयपीएलच्या प्ले ऑफमध्ये कोणते चार संघ पोहोचणार? ऑरेंज कॅप, पर्पल कॅप कोणाला? . श्रेयसचे सातत्य तरीही विचार नाही1\tश्रेयसने गतमोसमात १७५ पेक्षा अधिक स्ट्राइक रेटने ६०४ धावा केल्या होत्या. त्यानंतरही त्याचा आशिया करंडक आणि टी-२० विश्वकरंडक स्पर्धेसाठी विचार करण्यात आला नव्हता. विश्वकरंडक स्पर्धेपूर्वी झालेल्या न्यूझीलंडविरुद्धच्या टी-२० मालिकात तिलक वर्मासाठी बॅकअप फलंदाज म्हणून त्याची निवड करण्यात आली होती, प्रत्यक्षात खेळण्याची संधी मिळाली नव्हती.2\tया आयपीएलमध्ये श्रेयसनंतर प्रभसिमरन सिंग, प्रियांश आर्या, नेहल वधेरा, शशांक सिंग यांच्यावर मदार असेल, तर गोलंदाजीत अर्शदीप आणि मार्को यान्सेन यांच्यावर भरवसा असेल.3\tमार्को यान्सेन हा अष्टपैलू खेळाडू असून त्याचा उपयोग पंजाब संघासाठी फलंदाजीतही होऊ शकेल. .दोन्ही संघांचे संभावित प्लेइंग इलेव्हनगुजरात टायटन्स: शुभमन गिल (कर्णधार), बी साई सुदर्शन, जोस बटलर (विकेटकीपर), वॉशिंग्टन सुंदर, ग्लेन फिलिप्स, एम शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, जेसन होल्डर/कगिसो रबाडा, राशिद खान, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, आर साई किशोर/अशोक शर्मा/अरशद खानपंजाब किंग्स: प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंग (विकेटकीपर), कूपर कोनोली, श्रेयस अय्यर (कर्णधार), मार्कस स्टोइनिस, नेहल वढेरा, शशांक सिंग, मार्को जानसेन, झेवियर बार्टलेट/बेन ड्वारशुइस/अजमतुल्लाह ओमरझाई, अर्शदीप सिंग, युझवेंद्र चहल, विजयकुमार वैशाख.