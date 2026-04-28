IPL 2026: विराट कोहलीला एकच व्यक्ती चॅलेंज देऊ शकतो, तो म्हणजे...; इरफान पठाणची पोस्ट चर्चेत, तुम्हालाही पटेल त्याची गोष्ट

IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) २०२६ च्या हंगामात रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूचा(Royal Challengers Bengaluru) संघ या हंगामात चांगली कामगिरी करत आहे. काल झालेल्या दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्धच्या(Delhi Capitals ) सामन्यात बंगळुरूने दिल्लीला ९ गडी राखून विजय मिळवला. या विजयात संघाचा स्टार खेळाडू विराट कोहलीने(Virat Kohli) २३ धावा नाबाद केल्या..या सामन्यात विराटने ९,००० धावांचा टप्पा देखील गाठला आहे. विराट कोहली या संघासोबत सुरुवातीपासूनच खेळत आला आहे. नवीन नवीन विक्रम विराट आपल्या नावावर करत आहे. नऊ हजार धावा करणारा तो पहिलाच फलंदाज ठरला आहे. जर कोणी विराट कोहलीला आव्हान देऊ शकत असेल, तर ते स्वतः विराटच आहे, असं भारताच्या माजी क्रिकेटपटूने सांगितलं..IPL 2026 : वैभव सूर्यवंशी 'Orange Cap'च्या शर्यतीत पाचव्या स्थानावर फेकला गेला, पुढे चार स्टार फलंदाज; RCBच्या विजयाने इथेही उलटफेर.भारताच्या माजी क्रिकेटपटू इरफान पठाणने विराट कोहलीविषयी X वर लिहिताना म्हटलं, विराट कोहलीने आयपीएलमध्ये ९००० धावा पूर्ण करण्याचा माउंट एव्हरेस्ट एवढा मोठा विक्रम केला आहे. या विक्रमाला जर कोणी आव्हान देऊ शकत तर तो स्वतः विराट कोहलीच आहे. पुढे तो म्हणाला, हा विक्रम विराटसाठी केवळ एक पायरी आहे, हे त्याचं शेवटचं ध्येय नाही. असं इरफान पठाणने X वर लिहिलं आहे..हा ऐतिहासिक विक्रम विराट कोहलीने दिल्लीच्या अरुण जेटली मैदानावर केला. काल झालेल्या सामन्यात रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू संघाने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. फलंदाजी करायला आलेल्या दिल्ली संघाची कामगिरी खूपच खराब होती. दिल्लीचा संघ १६ षटकात केवळ ५७ धावांवरच सर्वबाद झाला. लक्षाचा पाठलाग करायला आलेल्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने ६.३ षटकात लक्ष्य पूर्ण करत हंगामातील मोठा विजय मिळवला..RCB vs LSG Live: विराट कोहलीच्या बाबतीत २ गोष्टी आज पहिल्यांदाच घडल्या... बंगळुरूची IPL 2026 Point Table मध्ये मोठी उलथापालथ.विराट कोहलीच्या उत्तम स्ट्राईक रेटच्या जोरावर त्याने या हंगामात चांगली कामगिरी करत ३५१ धावा केल्या आहेत, ज्यात त्याच्या ३ अर्धशतकांचा समावेश आहे. आयपीएलच्या हंगामात विराटने आतापर्यंत ८ शतके आणि अनेक अर्धशतके केली आहेत. तो विविध परिस्थितीत आपल्या खेळाशी जुळवून घेतो. या हंगामात विराट कोहलीने जबरदस्त फलंदाजीमुळे तो ऑरेंज कॅपच्या शर्यतीत ठामपणे टिकून आहे. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूच्या विजयात विराट कोहलीचा मोठा वाटा असतो..रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने या हंगामात आतापर्यंत ८ सामने खेळले आहेत. ८ सामन्यांपैकी त्यांनी ६ सामन्यांत विजय मिळवला आहे. १२ गुणांसह रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू संघ गुणतालिकेत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूचा पुढील सामना ३० एप्रिल रोजी गुजरात टायटन्सविरुद्ध होणार आहे.