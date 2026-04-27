Ajinkya Rahane: 'या' खेळाडूमुळे सामना फिरला! अजिंक्य रहाणेचं मोठं वक्तव्य; सुपर ओव्हरमध्ये KKR च्या विजयाचं श्रेय कोणाला दिलं?

IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL)२०२६ चा ३८ वा सामना रविवारी (२६) कोलकाता नाईट रायडर्स(Kolkata Knight Riders) आणि लखनौ सुपर जायंट्स (Lucknow Super Giants) यांच्यात झाला. या सामन्यात हंगामातील पहिली सुपर ओव्हर पाहायला मिळाली. नाणेफेक जिंकून लखनौच्या कर्णधाराने प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. फलंदाजी करताना कोलकाताच्या संघाची सुरुवात खराब राहिली. ७३ धावांवरच कोलकाता संघाचे ६ विकेट्स पडले होते. परंतु संघाला रिंकू सिंगने सावरले. त्याने ५१ चेंडूत ८३ धावांची नाबाद खेळी केली..कोलकाताने आपल्या निर्धारित २० षटकात ७ बाद १५५ धावांचे लक्ष्य लखनौला दिले. लक्षाचा पाठलाग करताना लखनौ संघाचा कर्णधार ऋषभ पंतच्या ४२ धावा आणि एडम मार्करामच्या ३१ धावांच्या मदतीने सामना बरोबरीत आणला. सुपर ओव्हरमध्ये कोलकाताने लखनौवर थरारक विजय मिळवला. कोलकाताचा हा या हंगामातील दुसरा विजय ठरला. सामन्यानंतर कर्णधार अजिंक्य रहाणेने गोलंदाजांची प्रशंसा केली..सामन्यानंतर रहाणे म्हणाला की, आता शांत वाटत आहे आणि विजयाचा खूप आनंद आहे. त्याने पुढे सांगितले की रिंकू सिंगच्या खेळीमुळे सामन्याला नवे वळण मिळाले आणि सामना पूर्णपणे पालटला. शेवटच्या षटकात रिंकूने ४ षटकार मारून संपूर्ण समीकरण बदलले. त्याने सांगितले की आम्ही शेवटपर्यंत लढलो आणि आत्मविश्वास ठेवला म्हणूनच सामना बरोबरीत आणता आला..रहाणे पुढे म्हणाला की हे मैदान स्लो स्कोरिंग आहे आणि १६०-१७० धावा चांगली धावसंख्या ठरली असती. मात्र पॉवरप्लेमध्ये फलंदाजी चांगली झाली नाही, पण गोलंदाजांनी चांगली कामगिरी करत सामना परत खेचला. लक्षाचा पाठलाग करताना दिलेल्या संदेशाबद्दल तो म्हणाला की सामना शेवटपर्यंत आपल्या हातात असतो आणि आत्मविश्वास महत्त्वाचा असतो. एक विकेट मिळाली तरी सामना बदलू शकतो यावर आम्ही विश्वास ठेवला आणि तसेच झाले..सुपर ओव्हरमध्ये गोलंदाजीबाबत बोलताना रहाणे म्हणाला की सुनील नरेन हा सर्वोत्तम पर्याय होता. त्याने उत्कृष्ट गोलंदाजी करत फक्त १ धाव दिली आणि निकोलस पूरन व मार्कराम यांना बाद केले. विजयासाठी २ धावांचे लक्ष्य असताना रिंकूने पहिल्याच चेंडूवर चौकार मारत सामना जिंकून दिला..या हंगामातील ही पहिलीच सुपर ओव्हरआयपीएल २०२६ च्या हंगामातील कोलकाता नाईट रायडर्स आणि लखनौ सुपर जायंट्स यांच्यात झालेल्या सामन्यात या हंगामातील पहिली सुपर ओव्हर खेळली गेली. सामना बरोबरीत सुटल्यामुळे सुपर ओव्हरचा थरार पाहायला मिळाला. सुपर ओव्हरमध्ये लखनौ फलंदाजीला आल्यावर कोलकाताच्या सुनील नरेनने केवळ एकच धाव दिली आणि निकोलस पूरन व एडम मार्कराम यांना बाद केले. कोलकाताला विजयासाठी फक्त २ धावांची गरज होती. रिंकू सिंगने पहिल्याच चेंडूवर चौकार मारत सामना आपल्या नावावर केला. २ विजयांसह कोलकाता संघ सध्या गुणतालिकेत ८ व्या स्थानावर आहे.