IPL 2026: मुंबईच्या उकाड्याचा आयपीएल खेळाडूंवर कहर; रोहित शर्मा, विराट कोहली यांनाही त्रास, वाढत्या आर्द्रतेचा फटका

मुंबई : महाराष्ट्रासह मुंबईतील वाढती उष्णता आयपीएल खेळाडूंना मारक ठरत आहे. रविवारी वानखेडे स्टेडियमवर झालेल्या मुंबई इंडियन्स आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूर या दोन्ही संघांतील काही खेळाडूंना याचा फटका बसला. विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांच्या तंदुरुस्तीवरही त्याचा परिणाम झाला..मुंबईतील सध्याचे तापमान ३६ ते ३७ अंश सेल्सिअस इतके वाढले आहे. खेळाडूंवर वाढत्या आर्द्रतेचा परिणाम होत आहे. सामना सायंकाळी ७.३० वाजता सुरू होत असल्याने उन्हाचा त्रास होत नाही, पण सत्तरीकडे झुकलेल्या आर्द्रतेचा फटका बसत आहे..गोलाकार रचनेत असलेल्या वानखेडे स्टेडियमच्या गॅलरी पाठीमागून बंद आहेत. समुद्राकडून येणारे वारे वाहून पुढे जाण्यासाठी दोन्ही बाजूला जाळी आहे. परंतु स्टेडियममध्ये एकाच वेळी उपस्थित असलेल्या सुमारे ३५ हजार प्रेक्षकांमुळे मैदानातील तापमान आणि आर्द्रता यांमध्ये वाढ होत आहे..वयाची पस्तिशी पार झालेला विराट कोहली तंदुरुस्तीबाबतीत सर्वात पुढे असतो, परंतु रविवारच्या सामन्यात १५ षटके फलंदाजी केल्यानंतर तो क्षेत्ररक्षणास उतरला नाही. गुडघा दुखापतीचा त्रास झाल्याचे नंतर सांगण्यात आले..मुंबईतील असे चढ-उतार होणारे हवामान मुंबईकर रोहित शर्मासाठी नवे नाही. अशा हवामानात तो अनेकदा खेळलाही आहे, परंतु रविवारी २० षटके क्षेत्ररक्षण केल्यानंतर फलंदाजी करताना मांडीचा स्नायू दुखावला. हॅमस्ट्रिंगची दुखापत असल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. शरीरातील पाणी कमी झाल्यावर असा त्रास होत असतो. हार्दिक पंड्या मैदानावर ऊर्जा दाखवत होता, परंतु एका षटकात गोलंदाजी करताना मध्येच चमक आल्यामुळे त्याला काही काळ उपचार घ्यावे लागले. परंतु तो सावरत तो पुन्हा खेळण्यास सज्ज झाला..बंगळूर संघाचा वेगवान गोलंदाज रसिक सलाम याला त्याचे तिसरे षटक पूर्ण करता आले नाही. पोटरीचे स्नायू दुखावत असल्यामुळे त्याने या षटकात तीनदा उपचार घेतले, तरीही त्याला षटक अर्धवट सोडावे लागले. रोहितनेही उपचारासाठी बराच वेळ घेतला, परंतु त्यालाही जखमी निवृत्त होऊन मैदान सोडावे लागले.