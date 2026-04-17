Mahela Jayawardene: रोहितच्या फिटनेसबाबत सस्पेन्स कायम; रोहितच्या दुखापतीवर महेला जयवर्धनेने सोडलं मौन म्हणाला आम्ही दबाव..

IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेच्या हंगामात मुंबई इंडियन्सची कामगिरी फारशी चांगली झालेली नाही. स्पर्धेच्या पहिल्या सामन्यात जरी मुंबईने विजय मिळवला असला तरी पुढील सामने मुंबईला जिंकता आलेले नाहीत. पाच वेळेच्या विजेत्या मुंबई इंडियन्सला गुरुवारी म्हणजेच काल श्रेयस अय्यरच्या पंजाब किंग्सने सात गडी राखून हरवलं. २०२६ च्या हंगामातील मुंबईचा हा चौथा पराभव होता, तसेच वानखेडेवर त्यांचा हा दुसरा पराभव आहे. त्यातच आता दुष्काळात तेरावा महिना म्हणजे त्यांचा स्टार खेळाडू सलामीवीर रोहित शर्मा दुखापतग्रस्त झाला आहे. आता मुंबई इंडियन्सचा हेड कोच महेला जयवर्धने रोहित शर्माच्या दुखापतीवर आपलं मौन तोडलं आहे..झालं असं की हंगामाच्या चौथ्या सामन्यात रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू विरुद्ध मुंबई इंडियन्सचा माजी कर्णधार आणि अनुभवी फलंदाज रोहित शर्मा दुखापतग्रस्त झाला होता. रोहित शर्मा बंगळुरूविरुद्ध खेळताना, फलंदाजी करताना ६ व्या षटकात १९ धावांवर असताना हॅमस्ट्रिंगच्या दुखापतीमुळे रिटायर्ड हर्ट झाला होता. त्यानंतर तो त्या सामन्यात फलंदाजीला आला नाही. रोहितचे स्कॅन करण्यात आले होते, परंतु दुखापत जास्त गंभीर असल्याचे रिपोर्ट्स आले होते. काल झालेल्या पंजाब किंग्सविरुद्ध रोहित शर्मा फलंदाजीला मैदानात उतरला नाही..IPL 2026: रोहित शर्मा पंजाबविरुद्ध खेळणार नाही, पण मग मुंबई इंडियन्ससाठी ओपनिंग करणार कोण? या खेळाडूंचा पर्याय.यावर मुंबई इंडियन्सचे मुख्य प्रशिक्षक महेला जयवर्धने यांनी आता मौन तोडलं आहे. जयवर्धनेच्या मते रोहित शर्माची दुखापत जास्त गंभीर नाही. तो लवकरात लवकर प्लेइंग इलेव्हनमध्ये परत येईल. पुढे जयवर्धने म्हणाला, शेवटचा निर्णय हा मेडिकल टीम देईल. पंजाब किंग्सच्या विरोधात नाणेफेकीवेळी मुंबईचा कर्णधार हार्दिक पंड्याने सांगितले की रोहित या हंगामात दुखापतीमुळे येणाऱ्या दोन सामन्यांना मुकण्याची शक्यता आहे. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूविरुद्ध झालेल्या सामन्यात धावांचा पाठलाग करताना रोहितला सहाव्या षटकात हॅमस्ट्रिंगला दुखापत झाली होती..कालच्या सामन्यापूर्वी रोहित वानखेडे स्टेडियमवर थोडा सराव करताना दिसला होता, पण शेवटी तो मैदानात उतरला नाही. या सामन्याच्या पराभवानंतर जयवर्धनेला रोहितच्या दुखापतीबद्दल विचारण्यात आले तेव्हा महेला जयवर्धनेने ही माहिती दिली आहे. पुढे जयवर्धने म्हणाला, रोहितने आता धावायला सुरुवात केली आहे..IPL 2026 Marathi News: अरे, रोहित मी तुला ओळखलंच नाही... नीता अंबानी 'हिटमॅन'ला पाहून असं का म्हणाल्या? Video Viral.त्याला जास्त गंभीर दुखापत नाही, पण आम्हाला त्यावर जास्त दबाव टाकायचा नाही आणि अजून हंगामाची सुरुवातच आहे, त्यामुळे मेडिकल टीम त्याच्याबाबत निर्णय घेईल. मुंबईचा पुढील सामना २० एप्रिलला गुजरात टायटन्सविरुद्ध होणार आहे. या हंगामात सलग चार सामने गमावल्यानंतर मुंबई पुढील सामना जिंकणार का हे पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे.