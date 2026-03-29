IPL 2026: मुंबईकडून घरच्या मैदानात विजयाचा श्रीगणेशा? आज KKR विरुद्ध सामना; जाणून घ्या संभावित Playing XI

मुंबई : पाच विजेतिपदे; परंतु त्यानंतर पाच वर्षांत अजिंक्यपदाचा दुष्काळ, अशी स्थिती असलेला मुंबई इंडियन्सचा संघ यंदा आपले दैव बदलण्यास सज्ज झाला आहे. आयपीएलमध्ये उद्या त्यांचा सामना वानखेडे स्टेडियमवर म्हणजे आपल्या होम ग्राउंडवर कोलकाता नाईट रायडर्स संघाविरुद्ध होत आहे..२०१३ ते २०२० या कालावधीत मुंबईने रोहित शर्माच्या नेतृत्वाखाली पाच आयपीएल विजेतेपद मिळवलेले आहेत; परंतु त्यानंतर प्रगतीचा आलेख उलट्या दिशेने घसरला. हार्दिक पंड्याच्या नेतृत्वाखाली गतवर्षी कसाबसा प्लेऑफमध्ये प्रवेश केला आणि क्वॉलिफायर-२ सामन्यात पंजाब किंग्सकडून पराभव झाल्यामुळे तिसऱ्या क्रमांकावर समाधान मानावे लागले होते..IPL 2026 Injury Updates: मुंबई इंडियन्ससह ८ संघांना बसलाय दुखापतीचा फटका; आतापर्यंत १४ खेळाडूंनी वाढवली फ्रँचायझींची डोकेदुखी.आता तिसऱ्या स्थानापासून पहिल्या क्रमांकाकडे त्यांना प्रगती करायची आहे. पाच वर्षांपूर्वी मुंबईने विजेतेपद मिळवलेले असले तरी प्रत्येक स्पर्धेत सलामीचा सामन्यात त्यांना पराभव स्वीकारावा लागलेला आहे. यंदा हा इतिहास बदलणार का, याची उत्सुकता असेल..ताकदवर खेळाडूस्लिम फिट झालेला रोहित शर्मा अधिक तरुण दिसत आहे आणि पुन्हा एकदा आपल्या बॅटचा प्रभाव पाडण्यास तयार आहे. मुंबई इंडियन्स संघाची ताकद इतर कोणत्याही संघापेक्षा अधिक आहे. रोहित शर्मा त्यानंतर टी-२० विश्वकरंडक विजेता कर्णधार सूर्यकुमार, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या आणि जसप्रीत बुमरा असे अतिशय नावाजलेले खेळाडू आहे. सर्वांनी एकत्रितपणे कामगिरी केली तर मुंबईला हरवणे कठीण असणार आहे..परदेशी खेळाडूंचीही ताकददेशांतर्गत खेळाडूंसह मुंबई इंडियन्सकडे परदेशी खेळाडूंचीही मोठी ताकद आहे. टी-२० विश्वकरंडक स्पर्धा गाजवणारे दक्षिण आफ्रिकेचे क्विन्टॉन डिकॉक, रायन रिकल्टन, कॉर्बिन बॉश, तर ज्या न्यूझीलंड संघाला भारताने अंतिम सामन्यात हरवले त्या संघात कर्णधार मिचेल सँटनर, विल जॅक्स, अनुभवी ट्रेंट बोल्ड अशी फळी आहे..IPL 2026: मिचेल स्टार्कला नेमकं काय झालं, भारतात अजून का नाही आलाय? स्वत:च केला मोठा खुलासा.शार्दुल ठाकूर आणि दीपक चहर यांनी साथ दिली तर मुंबई संघाची ताकद दुपटीने वाढणार आहे. याशिवाय फिनिशर नमन धीरही संघात आहे. गत स्पर्धेत त्याने काही चमकदार खेळी केल्या होत्या. असे एकापेक्षा एक सरस खेळाडू असल्यामुळे मुंबई संघाला अंतिम ११ खेळाडू निवडताना तारेवरची कसरत करावी लागणर आहे. इम्पॅक्ट खेळाडू म्हणून कोणाचा वापर केला जातो, हेसुद्धा तेवढेच महत्त्वाचे असणार आहे..मुंबई इंडियन्स विरुद्ध मुंबईकरउद्याचा हा सामना एमआय विरुद्ध केकेआर असा असला असला तरी मुंबई इंडियन्सविरुद्ध मुंबईकर असेही स्वरूप आहे. कोलकाता संघाचा कर्णधार अजिंक्य रहाणे, अंगक्रिश रघुवंशी हे मुंबईतील खेळाडू आहेत, शिवाय कोलकाता संघाचे प्रशिक्षक अभिषेक नायर हेसुद्धा मुळचे मुंबईकर आहेत. त्यामुळे वानखेडे स्टेडियमवरील परिस्थिती त्यांनाही ओळखीची असणार आहे..कोलकाता संघाला प्रामुख्याने वेगवान गोलंदाजीत अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे. मुस्तफिझूर रेहमानला अगोदरच संघातून दूर करावे लागले. त्यानंतर हर्षित राणा आणि आकाश दीप दुखापतीमुळे स्पर्धेबाहेर गेले आहेत. झिम्बाब्वेचा ब्लेसिंग मुझाराबानी हा बदली गोलंदाज म्हणून घेण्यात आला तरी त्यांची मदार सुनील नारायण आणि वरुण चक्रवर्ती यांच्यावर असणार आहे..दोन्ही संघांचे संभावित प्लेइंग इलेव्हनमुंबई इंडियन्स (MI) हार्दिक पंड्या (कर्णधार), सूर्यकुमार यादव, रोहित शर्मा, क्विंटन डी कॉक (यष्टीरक्षक), तिलक वर्मा, मिचेल सँटनर, शेरफेन रदरफोर्ड, जसप्रीत बुमराह, राज बावा, ट्रेंट बोल्ट, मयंक मार्कंडेकोलकाता नाईट रायडर्सचे (KKR) अजिंक्य रहाणे (कर्णधार), रिंकू सिंग, रमणदीप सिंग, सुनील नरेन, अंगकृष्ण रघुवंशी (यष्टीरक्षक), फिन ऍलन, कॅमेरॉन ग्रीन, वैभव अरोरा, वरुण चक्रवर्ती, ब्लेसिंग मुजारबानी, अनुकुल रॉय.