IPL 2026 फायनल अहमदाबादला! बंगळुरूने मान गमावला, play off चं वेळापत्रक जाहीर

IPL 2026 FINAL SHIFTED: इंडियन प्रीमियर लीग(IPL) २०२६ स्पर्धा सुरू आहे. या हंगामाला काही आठवडे राहिले आहेत. या हंगामात गुणतालिकेत पंजाब किंग्ज पहिल्या स्थानावर आहे, तर दुसऱ्या क्रमांकावर गतविजेता रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू हा संघ आहे. प्लेऑफची चुरस आणखीच इंटरेस्टिंग झाली आहे. अशातच आता एक मोठी अपडेट प्लेऑफच्या संदर्भात समोर आली आहे. आयपीएलच्या अधिकृत सोशल मीडियावरून याबाबत माहिती देण्यात आली आहे..आयपीएलने दिलेल्या माहितीनुसार, २०२६ चा अंतिम सामना अधिकृतपणे अहमदाबाद येथील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर हलवण्यात आला आहे. ३१ मे रोजी होणाऱ्या या अंतिम विजेतेपदाच्या लढतीसाठी यजमानपद हे गतविजेता रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू संघाला मिळणं अपेक्षित होत, परंतु भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने आयपीएलच्या अंतिम सामन्याच्या ठिकाणात बदल केला आहे. तसेच क्वालिफायर १, एलिमिनेटर आणि क्वालिफायर २ या सामन्यांसाठी दोन वेगवेगळी मैदाने निश्चित करून त्यांच्या ठिकाणांची घोषणा केली आहे..बीसीसीआयने आपल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे की काही लॉजिस्टिक कारणांमुळे टाटा आयपीएल २०२६ चे प्लेऑफ सामने तीन वेगवेगळ्या ठिकाणी आयोजित केले जातील. शेवटचा म्हणजे फायनल सामना सुरुवातीला बंगळुरूमध्ये होणार होता, परंतु स्थानिक संघटना आणि प्रशासनाकडून काही अटी होत्या ज्या बीसीसीआयच्या नियमांमध्ये बसत नव्हत्या, त्यामुळे हा सामना दुसऱ्या ठिकाणी हलवण्यात आला असल्याचे बीसीसीआयने स्पष्ट केले आहे..आयपीएल २०२६ चा फायनल सामना आधी बंगळुरूमध्ये होणार होता, पण आता त्यामध्ये बदल करण्यात आला आहे. गुणतालिकेत अव्वल स्थानी असलेल्या दोन संघांमध्ये हंगामाचा पहिला क्वालिफायर १ हा २६ मे रोजी धर्मशाळा येथील एचपीसीए स्टेडियमवर खेळवला जाणार आहे, ज्यामध्ये थेट फायनलसाठी चुरस असेल. त्यानंतर न्यू चंदीगड येथील इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियममध्ये २७ मे रोजी तिसऱ्या आणि चौथ्या क्रमांकावरील संघांमध्ये एलिमिनेटर सामना खेळवला जाणार आहे. याच मैदानावर २९ मे रोजी क्वालिफायर २ चे आयोजन केले जाणार आहे, ज्यात क्वालिफायर १ मधील पराभूत संघ एलिमिनेटरच्या विजेत्या संघाशी सामना करेल आणि दुसरा अंतिम स्पर्धक निश्चित होईल..IPL मधून 'इम्पॅक्ट प्लेयर'चा पत्ता कट होणार? बीसीसीआयच्या बड्या अधिकाऱ्याने दिले मोठे संकेत; पाहा काय आहे कारण.या हंगामात ३१ मे रोजी शेवटचा म्हणजे फायनल सामना खेळला जाणार आहे, जो अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर होणार आहे. काही लॉजिस्टिक कारणांमुळे टाटा आयपीएल २०२६ च्या प्लेऑफसाठी ही तीन ठिकाणे निश्चित करण्यात आली आहेत..प्लेऑफचे वेळापत्रकपात्रता फेरी १ – २६ मे – एचपीसीए स्टेडियम, धर्मशाळाएलिमिनेटर – २७ मे – न्यू इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियम, न्यू चंदीगडक्वालिफायर २ – २९ मे – न्यू इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियम, न्यू चंदीगडअंतिम सामना – ३१ मे – नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.