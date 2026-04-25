IPL 2026: दिल्लीसमोर पंजाबला रोखण्याचे आव्हान; श्रेयस अय्यरची अपराजित सेना सहाव्या विजयाच्या मार्गावर,पाहा संभावित Playing XI

नवी दिल्ली : यंदाच्या आयपीएल मोसमात अद्याप एकाही लढतीत पराभवाचा चेहरा न पाहिलेला पंजाब किंग्सचा संघ आज साखळी फेरीच्या लढतीत यजमान संघ दिल्ली कॅपिटल्सशी दोन हात करणार आहे..पंजाबच्या संघाला सहाव्या विजयाची आस लागून राहिली असेल. दिल्लीच्या संघाकडून सातत्यपूर्ण कामगिरीची आशा बाळगली जात आहे. दिल्लीचा संघ पंजाबचा विजयरथ रोखणार का, हा यक्षप्रश्न याप्रसंगी निर्माण झाला आहे..IPL 2026: मुंबईला घरच्या मैदानावर पुनरागमनाची आशा; सलग चौथा पराभव टाळण्याचा प्रयत्न, पंजाब संघाशी आज लढत, कशी असेल Playing XI.दिल्ली संघाने आतापर्यंत झालेल्या सहा सामन्यांपैकी तीन सामन्यांमध्ये विजय मिळवला असून, तीन सामन्यांमध्ये त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. फलंदाजी विभागातील सातत्यपूर्ण खेळाचा अभाव ही दिल्ली संघासाठी डोकेदुखी ठरत आहे..सातत्याची गरजके. एल. राहुल, डेव्हिड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स व समीर रिझवी या चारही फलंदाजांकडून सातत्यपूर्ण खेळ करण्यात आलेला नाही. सलामीवीर पाथुम निस्सांका याच्याकडून आश्वासक सुरुवात झाल्यानंतर त्याला या खेळीचे रूपांतर मोठ्या खेळीमध्ये करता आलेले नाही. यामुळे मधल्या फळीतील फलंदाजांवर दबाव वाढत आहे..कर्णधार अक्षर पटेलच्या डावपेचांवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे आहेत. मुकेशकुमार, लुंगी एनगिडी, टी. नटराजन, कुलदीप यादव यांनाही गोलंदाजी विभागात कमालीचा खेळ उंचवावा लागणार आहे. स्पष्ट पर्यायी योजनेचा अभाव हा दबावाखाली दिल्लीच्या परिस्थितीशी जुळवून घेण्याच्या क्षमतेच्या कमतरतेवर प्रकाश टाकतो..IPL 2026: कोलकाता रोखणार पंजाबचा विजयरथ? तिसरा पराभव टाळण्यासाठी यजमान संघाचे प्रयत्न; कशी असेल संभावित Playing XI.क्षेत्ररक्षणातील चुकांचा फटकादिल्ली संघाला क्षेत्ररक्षणातील चुकांचाही फटका बसतो आहे. यष्टीचीतची संधी सोडणे, धावचीतच्या संधीवरही पाणी फेरणे, झेल सोडणे या सर्व बाबी दिल्लीसाठी हानिकारक ठरत आहेत..फलंदाजांचा शानदार फॉर्मपंजाबच्या संघाने सहा सामन्यांमधून पाच सामन्यांमध्ये विजय मिळवले आहेत. त्यांचा एक सामना पावसामुळे रद्द करण्यात आला आहे. या संघातील सर्व खेळाडू शानदार खेळ करताना दिसत आहेत. प्रभसिमरन सिंग (२११ धावा), प्रियांश आर्या (२११ धावा), श्रेयस अय्यर (२०८ धावा), कूपर कॉनोली (२२३ धावा) यांच्या बॅटमधून धावाच धावा निघत आहेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे पंजाब संघातील फलंदाज सातत्यपूर्ण कामगिरी करीत आहेत. गोलंदाजी विभागातही त्यांच्याकडून प्रभावी कामगिरी होत आहे. अर्शदीप सिंग, युझवेंद्र चहल, मार्को यान्सेन, विजयकुमार वैशाख व झेवियर बार्टलेट यांच्याकडून निर्णायक क्षणी छान कामगिरी होत आहे..संभाव्य प्लेइंग इलेव्हन (इम्पॅक्ट प्लेअरसहित)पंजाब किंग्स (PBKS): श्रेयस अय्यर (कर्णधार), प्रभसिमरन सिंग (विकेटकीपर), कूपर कोनोली, मार्कस स्टोइनिस, नेहल वढेरा, शशांक सिंग, मार्को यानसेन, जेवियर बार्टलेट, अर्शदीप सिंग, युजवेंद्र चहल, विजयकुमार विशक. इम्पैक्ट प्लेयर: प्रियांश आर्या.दिल्ली कॅपिटल्स (DC) : अक्षर पटेल (कर्णधार), केएल राहुल (विकेटकीपर), पथुम निसांका, नितीश राणा, समीर रिजवी, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, आशुतोष शर्मा, कुलदीप यादव, लुंगी एनगिडी, मुकेश कुमार.इम्पैक्ट प्लेयर: टी नटराजन.