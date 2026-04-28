Virat Kohli: किंग कोहलीनं ऑटोग्राफ दिला नाही... चिमुकला बॅट आपटत ढसाढसा रडला; Video तुफान व्हायरल

Viral Video: इंडियन प्रीमियर लीग(IPL) 2026 चा हंगाम रंगात आला आहे आणि अशा वेळी सोशल मीडियावर अनेक वेगवेगळे व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. असाच एक व्हिडिओ कालपासून सोशल मीडियावर खूप व्हायरल होत आहे. एका छोट्या क्रिकेट फॅनला विराट कोहली भेटला नाही म्हणून तो रडताना या व्हिडिओमध्ये दिसत आहे. हा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर चर्चेत असून त्यावर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया समोर येत आहेत..आयपीएल २०२६ मध्ये दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्ध ९ गड्यांनी विजय मिळवत रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूर प्लेऑफच्या शर्यतीत प्रबळ दावेदार ठरत आहे. या हंगामात विराट कोहली चांगल्या फॉर्ममध्ये आहे. त्याने या हंगामात ८ सामने खेळले असून त्यात ३५१ धावा केल्या आहेत. त्यात त्याची ३ अर्धशतकेही आहेत. कालच्या सामन्यात त्याने छोटी पण प्रभावी खेळी केली. दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्ध खेळताना विराट कोहलीने सर्वात वेगाने ९ हजार धावांचा टप्पा देखील गाठला..विराटच आपल्या लहानग्या चाहत्याकडे दुर्लक्षआपल्या आवडत्या खेळाडूंना भेटण्याचं स्वप्न सगळ्यांचंच असतं. पण तो खेळाडू भेटला नाही तर किती वाईट वाटू शकतं, हे या व्हिडिओत दिसतं. सामन्यानंतर एक लहान मुलगा हॉटेलबाहेर बॅट घेऊन उभा होता आणि त्यावर विराट कोहलीचा ऑटोग्राफ घ्यायचा त्याचा प्रयत्न होता. तो वारंवार विराटला हाक मारत होता, पण विराट कोहलीचं लक्ष त्याच्याकडे गेलं नाही आणि तो पुढे निघून गेला..विराटने कानात इयरफोन घातले होते, त्यामुळे कदाचित त्याचं लक्ष त्या मुलाकडे गेलं नसेल. त्यानंतर निराश झालेल्या त्या मुलाने आपली बॅट फेकून दिली आणि रडू लागला. या व्हिडिओमध्ये त्या मुलाची निराशा स्पष्ट दिसते. मात्र, खेळाडूंना कडक सुरक्षा आणि वेळेच्या मर्यादा पाळाव्या लागतात, त्यामुळे प्रत्येक चाहत्याशी संवाद साधणं नेहमी शक्य होत नाही..'मी परदेशी खेळाडू नाही, मला का...' CSK vs RCB सामन्याआधी विराट कोहलीचा Video चर्चेत .काल दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्धचा सामना विराट कोहलीसाठी महत्त्वाचा होता. या सामन्यात त्याने नाबाद २३ धावा केल्या आणि आयपीएल इतिहासात ९००० धावा पूर्ण करणारा तो पहिला फलंदाज ठरला. या सामन्यात दिल्ली कॅपिटल्सचा संघ केवळ ७५ धावांवर बाद झाला. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरने हे लक्ष्य फक्त ६.३ षटकांत पूर्ण करत मोठा विजय मिळवला आणि गुणतालिकेत दुसऱ्या स्थानावर झेप घेतली. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरचा पुढील सामना गुजरात टायटन्सविरुद्ध ३० एप्रिल रोजी होणार आहे.