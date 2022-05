MI vs SRH IPL 2022: आयपीएलमध्ये 65 वा सामना मुंबई इंडियन्स आणि सनरायझर्स हैदराबाद यांच्यात खेळला गेला. सामन्यात मुंबई इंडियन्सच्या जसप्रीत बुमराहने एक अनोखा विक्रम केला आहे. जसप्रीत बुमराहने T-20 क्रिकेटमध्ये 250 विकेट्स पूर्ण केल्या आहेत. अशी कामगिरी करणारा बुमराहरा पहिला भारतीय गोलंदाज ठरला आहे. जसप्रीत बुमराहने हैदराबाद विरुद्धच्या सामन्यात फक्त एक विकेट घेतली. वॉशिंग्टन सुंदरला जसप्रीत बुमराहने क्लीन बोल्ड करत त्याच्या T-20 क्रिकेटमधील 250 विकेट पूर्ण केल्या. (Jasprit Bumrah First Indian Bowler 250 Wickets In t20 Most Wickets)

जसप्रीत बुमराहच्याT-20 रेकॉर्डबद्दल बोलायचे झाले तर, त्याने आतापर्यंत 206 टी-20 सामने खेळले आहेत, ज्यामध्ये त्याने एकूण 250 विकेट्स घेतल्या आहेत. यामध्ये मुंबई इंडियन्स, गुजरात व्यतिरिक्त भारतासाठी खेळलेल्या टी-20 सामन्यांचा समावेश आहे. जसप्रीत बुमराहला 250 विकेट मिळाली तेव्हा त्याची पत्नी टीव्ही प्रेझेंटर संजना गणेशन देखील मैदानात होती. या हंगामात बुमराहने 13 सामन्यात एकूण 12 विकेट घेतल्या आहेत.

T-20 मध्ये सर्वाधिक विकेट घेणारा गोलंदाज