पायगुण... KKR च्या ताफ्यात १८ कोटींचा वेगवान गोलंदाज दाखल झाला अन् IPL 2026 मध्ये संघाचा परफॉर्मन्स सुधरला

इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ (IPL) स्पर्धा आतापर्यंत तरी कोलकाता नाइट रायडर्ससाठी (Kolkata Knight Riders) फारशी चांगली ठरली नाही. या हंगामात कोलकाता नाइट रायडर्स गुणतालिकेत शेवटच्या स्थानावर आहेत. अशातच आता कोलकातासाठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे, त्यांच्या ताफ्यात १८ कोटींचा वेगवान गोलंदाज सामील झाला आहे. त्याच्या येण्यामुळे संघाला आशेचा किरण दिसला आहे. तो खेळाडू संघात दाखल झाला, जरी तो प्लेइंग इलेव्हनमध्ये नसला तरी त्याच्या येण्याने KKR चा उत्साह वाढलेला दिसला आणि त्यांनी राजस्थान रॉयल्सविरुद्ध दमदार कामगिरी करून दाखवली आहे. आता त्यांच्या फलंदाजांवर विजय मिळवून देण्याची जबाबदारी आहे..सामना सुरू होण्यापूर्वीच कोलकाता नाइट रायडर्सने या खेळाडूच्या आगमनाची पुष्टी केली आहे. हा सामना कोलकातासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. कोलकाताच्या ताफ्यात श्रीलंकेचा वेगवान गोलंदाज मथीशा पथिराना संघात सामील झाला आहे. आयसीसी वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत पथिराना दुखापतग्रस्त झाला होता. त्याच्या पोटाच्या स्नायूला दुखापत झाली होती..KKR vs RR: टॉस गमावला, पण अजिंक्य रहाणेला पहिल्या विजयाची प्रतिक्षा; राजस्थानविरुद्ध रंगाणार सामना; पाहा Playing XI.दुखापतीमुळे बाहेर असलेल्या पथिरानाने आता श्रीलंका क्रिकेट बोर्डाच्या सर्व फिटनेस टेस्ट पास करून ना हरकत प्रमाणपत्र मिळवले आहे. त्याच्या उपस्थितीमुळे संघाच्या वेगवान गोलंदाजीला चांगलाच आधार मिळेल. मात्र सध्या त्याला थेट अंतिम ११ मध्ये स्थान मिळण्याची शक्यता कमी आहे. त्याअगोदर सरावातून त्याच्या फिटनेसचे मूल्यांकन केले जाईल..मिनी लिलावात मथीशा पथिरानाला कोलकाता नाइट रायडर्सने तब्बल १८ कोटी रुपये देऊन आपल्या ताफ्यात सामील करून घेतले होते. सुरुवातीला तो दुखापतीमुळे काही सामने मुकणार अशी अपेक्षा होतीच. मात्र आता त्याचे आगमन अशा वेळी झाले आहे, जेव्हा कोलकाताने सलग सामने गमावले आहेत. ६ सामन्यांत एकही विजय कोलकाताला मिळवता आलेला नाही. आता पथिरानाच्या येण्यामुळे कोलकाताचा गोलंदाजी विभाग बळकट झाला आहे..मुंबई इंडियन्सकडून पहिली संधी, मग बंदी अन् आता RCB साठी ठरला हिरो, कोण आहे Rasikh Salam Dar?.अजिंक्य रहाणे यांच्या नेतृत्वातील या संघाला सामने जिंकण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. सलग सामने गमावल्यामुळे कोलकाता नाइट रायडर्स गुणतालिकेत शेवटच्या स्थानावर आहेत. आज सुरू असलेल्या राजस्थानविरुद्धच्या सामन्यात कोलकातासाठी विजय मिळवणं खूप महत्त्वाचं आहे. हा सामना जिंकून त्यांच्या विजयाची सुरुवात होऊ शकते. ही बातमी लिहिताना राजस्थान संघाची स्थिती १५ षटकांत ५ बाद १२४ धावा अशी होती, ज्यात कोलकाताच्या फिरकीपटू वरुण चक्रवती व सुनील नरेनने २ बळी घेत चांगली सुरुवात करून दिली आहे.