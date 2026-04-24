Justin Langer: पर्थसारखी खेळपट्टी लखनौत! वेग-बाऊंससमोर फलंदाजांची दाणादाण, लँगरची खंत, म्हणाला आम्ही..

लखनौ : लखनौ संघाचे प्रशिक्षक असलेल्या ऑस्ट्रेलियन जस्टीन लँगर यांनी लखनौ स्टेडियमच्या खेळपट्टीची तुलना ऑस्ट्रेलियातील पर्थशी (वॅका) केली; मात्र आमच्या संघातील फलंदाज या खेळपट्टीचा वेग आणि बाऊंसचा सामना करण्यास अपयशी ठरले, अशीही खंत त्यांनी व्यक्त केली..बुधवारी झालेल्या सामन्यात यजमान लखनौ तसेच राजस्थान रॉयल्स संघातील फलंदाजांचा कस लागला. राजस्थानने कशीबशी सहा बाद १५९ धावसंख्या उभारली; पण त्यासमोर लखनौ संघ ११९ धावांत गारद झाला. जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर आणि ब्रिजेश शर्मा यांच्या वेगवान माऱ्यासमोर लखनौ संघातील फलंदाजांची दाणादाण उडाली..रिषभ पंतच्या नेतृत्वाखाली खेळणारा लखनौचा संघ या घरच्या मैदानावर अपयशी ठरत आहे. येथे खेळलेले चारही सामने त्यांनी गमावले आहेत. दिल्ली आणि गुजरातविरुद्धचे सामने त्यांनी अनुक्रमे सहा आणि सात विकेटने गमावले तर बुधवारी राजस्थानविरुद्धच्या सामन्यात त्यांची तब्बल ४० धावांनी हार झाली..याच घरच्या मैदानावर त्यांनी गतमोसमात आठपैकी सहा सामने गमावले होते. एकूणच आतापर्यंतच्या २२ पैकी नऊ सामन्यांतच त्यांना विजय मिळवता आलेला आहे. भारतात सर्वसाधारपणे दिसून येणाऱ्या खेळपट्ट्यांच्या तुलनेत ही खेळपट्टी फारच वेगळी होती. खरे तर ही खेळपट्टी फारच चांगली होती..वेग आणि बाऊंस उत्तमच होता; परंतु आमचे फलंदाज याचा सामना करू शकले नाहीत, असे लँगर यांनी सामन्यानंतरच्या पत्रकार परिषदेत सांगितले. आमचे फलंदाज आखूड टप्प्याच्या चेंडूंवर सातत्याने बाद होत आहेत, अशीही खंत लँगर यांनी व्यक्त केली.