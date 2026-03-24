Mitchell Starc: स्टार्क सुरुवातीपासून खेळण्याची शक्यता; ना हरकत प्रमाणपत्राबाबत दिल्ली कॅपिटल्सचा आशावाद

नवी दिल्ली : आयपीएलच्या यंदाच्या मोसमाला २८ मार्चपासून सुरुवात होणार असून दिल्ली कॅपिटल्स संघाचा सलामीचा सामना १ एप्रिलला लखनौ सुपर जायंट्सविरुद्ध होणार आहे. या लढतीआधी ऑस्ट्रेलियाचा वेगवान गोलंदाज दिल्ली कॅपिटल्स संघाशी जोडला जाण्याची आशा दिल्ली कॅपिटल्स संघ व्यवस्थापनाकडून करण्यात आलेली आहे..क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाकडून मिचेल स्टार्क याला अद्याप एनओसी अर्थातच ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यातआलेले नाही.मिचेल स्टार्क याने मागील आयपीएल मोसमात ११ सामन्यांमधून १४ फलंदाज बाद केले होते. मिचेल स्टार्क हा दिल्ली कॅपिटल्स संघाचा अविभाज्य घटक आहे..त्यामुळे पहिल्या लढतीपासून तो संघात असायला हवा, यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. दिल्ली कॅपिटल्स संघाचे मुख्य प्रशिक्षक हेमांग बदानी याप्रसंगी म्हणाले, की क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाकडून मिचेल स्टार्कला ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यात आलेले नाही. आम्ही याची प्रतीक्षा करीत आहोत. ना हरकत प्रमाणपत्र मिळाल्यास मिचेल स्टार्क दिल्ली कॅपिटल्स संघाशी केव्हा जोडला जाईल, याबाबतची तारीख निश्चित समजेल..IPL 2026 Marathi News: बाळासोबत वेळ घालवायचाय... ७ सामने नाही खेळू शकणार स्टार गोलंदाज... नियमानुसार होणार बंदीची कारवाई?.हेमांग बदानी पुढे नमूद करतात, की तंदुरुस्ती व वर्कलोड व्यवस्थापनामुळे मिचेल स्टार्कच्या ना हरकत प्रमाणपत्राबाबत उशीर होत आहे. याबाबत मी सांगू शकत नाही. आम्ही क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाशी संपर्कात आहोत. .मिचेल स्टार्क आता गोलंदाजी करू लागलेला आहे; मात्र क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाकडून हिरवा कंदील दाखवण्यात येत नाही, तोपर्यंत आम्ही काहीही करू शकत नाही. दरम्यान, दिल्ली कॅपिटल्सचे संचालक वेणूगोपाल राव म्हणाले, की आमच्यासह क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाकडूनही मिचेल स्टार्कच्या तंदुरुस्तीची व वर्कलोडची चाचपणी करण्यात येत आहे. मिचेल स्टार्क संघाशी जोडला जाणार आहे. फक्त ना हरकत प्रमाणपत्राची गरज आहे..IPL 2026 Marathi News: ऑस्ट्रेलियन खेळाडूंचे माघार सत्र! दिल्ली कॅपिटल्स, सनरायझर्स हैदराबाद यांना धक्के; कारण काय तर.संघासाठी संयोजन महत्त्वाचेमिचेल स्टार्क सलामीच्या लढतीसाठी अनुपस्थित असल्यास टी. नटराजन याला संघात संधी दिली जाणार का, या प्रश्नावर दिल्ली कॅपिटल्सचा कर्णधार अक्षर पटेल म्हणाला, की मिचेल स्टार्कला ना हरकत प्रमाणपत्र मिळाल्यास तो सलामीच्या लढतीत निश्चित खेळेल; पण तो खेळू शकला नाही, तर मग त्याच्याऐवजी डावखुरा वेगवान गोलंदाजच संघात असायला हवा, असा अट्टहास नसेल. टी. नटराजन पूर्णपणे तंदुरुस्त आहे; पण दिल्ली कॅपिटल्ससाठी कॉम्बिनेशन अर्थातच संयोजन महत्त्वाचे असेल.