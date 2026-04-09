Mohammed Shami: चार दिवसांत तयार झाला गुप्त चेंडू; शमीच्या प्लॅनने फलंदाज गोंधळला

कोलकाता : मोहम्मद शमीने अभिषेक शर्माला बाद करण्याचे गुपित म्हणजे एक नव्या पद्धतीचा चेंडू होता. हा चेंडू शमीने काही दिवसांपूर्वी गोलंदाजी प्रशिक्षक भरत अरुण यांच्यासोबत विकसित केला होता, अशी माहिती लखनौ सुपर जायंट्सचे फिरकी गोलंदाजी प्रशिक्षक कार्ल क्रो यांनी दिली..शमी आयपीएलमध्ये प्रभावी कामगिरी करत आहे. हैदराबादविरुद्ध त्याने चार षटकांत १८ चेंडू निर्धाव टाकताना नऊ धावांत दोन विकेट अशी लक्षवेधक कामगिरी केली होती..भरत अरुण यांनी सामन्याच्या चार दिवस अगोदर चेंडूच्या विविधतेचा नवा प्रकार शोधून काढला आणि त्यावर शमीसह सराव केला आणि तसाच चेंडू शमीने अभिषेक शर्माला टाकून बाद केले, अशी माहिती क्रो यांनी दिली. या चेंडूंचा कमी केलेला वेग फसवा होता आणि तो फलंदाजापासून लांब होता, त्यामुळे अभिषेक शर्मा त्यावर चकला. या वेळी बदललेले क्षेत्ररक्षणही महत्त्वाचे होते..IPL 2026 : खळबळ!दिल्ली-गुजरात मॅच सुरू अन् अरुण जेटली स्टेडियमच्या गेटजवळ सापडली संशयास्पद बॅग, यंत्रणा सतर्क; काय होत त्यात?.शमीच्या या गोलंदाजीमुळे फलंदाज चांगलेच गोंधळणार असल्याचं प्रशिक्षणात मत आहे. आता तो मोठ मोठ्या फलंदाजाच्या दांड्या उडवणार का आणि आयपीएल 2026 च्या स्पर्धेत अधिक रोमांच येणार का? आता शमी ने काय बदल केलेत हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.