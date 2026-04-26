MS Dhoni: घरच्या मैदानावर तरी थालाचं दर्शन होणार? गुजराविरूद्धच्या सामन्यापूर्वी CSK चे कोच काय म्हणाले?

Chennai Super Kings: एमएस धोनी ४ आठवड्यांनंतर पुनरागमन करणार का? चेन्नई सुपर किंग्ज आणि गुजरात टायटन्स सामन्यापूर्वी चाहत्यांची नजर प्लेइंग ११ वर आहे. धोनी फिट असल्याचे संकेत मिळत असून त्याच्या खेळण्याची शक्यता वाढली आहे.
MS. Dhoni: इंडियन प्रीमियर लीग(IPL) २०२६ चा ३७ वा सामना आज चेन्नई सुपर किंग्स(Chennai Super Kings) आणि गुजरात टायटन्स (Gujarat Titans) यांच्यात चेपॉक मैदानावर खेळला जाणार आहे. या हंगामात चेन्नई सुपर किंग्सचा हा ८ वा सामना आहे. आतापर्यंत त्यांनी ७ सामने खेळले असून ३ सामन्यांत विजय मिळवला आहे, तर ४ सामने गमावले आहेत. ६ गुणांसह चेन्नईचा संघ गुणतालिकेत ५ व्या स्थानावर आहे. नुकत्याच झालेल्या मुंबई इंडियन्सविरुद्धच्या सामन्यात चेन्नईने मोठा विजय मिळवत आपला नेट रनरेटही सुधारला आहे.

