MS Dhoni: घरच्या मैदानावर तरी थालाचं दर्शन होणार? गुजराविरूद्धच्या सामन्यापूर्वी CSK चे कोच काय म्हणाले?

MS. Dhoni: इंडियन प्रीमियर लीग(IPL) २०२६ चा ३७ वा सामना आज चेन्नई सुपर किंग्स(Chennai Super Kings) आणि गुजरात टायटन्स (Gujarat Titans) यांच्यात चेपॉक मैदानावर खेळला जाणार आहे. या हंगामात चेन्नई सुपर किंग्सचा हा ८ वा सामना आहे. आतापर्यंत त्यांनी ७ सामने खेळले असून ३ सामन्यांत विजय मिळवला आहे, तर ४ सामने गमावले आहेत. ६ गुणांसह चेन्नईचा संघ गुणतालिकेत ५ व्या स्थानावर आहे. नुकत्याच झालेल्या मुंबई इंडियन्सविरुद्धच्या सामन्यात चेन्नईने मोठा विजय मिळवत आपला नेट रनरेटही सुधारला आहे..हंगाम सुरू झाल्यापासून चेन्नईचे चाहते एमएस धोनीला मैदानात पाहण्यासाठी आतुर आहेत. मात्र, गेल्या ७ सामन्यांत धोनी पोटरीच्या दुखापतीमुळे खेळलेला नाही. मुंबईविरुद्धच्या सामन्यात त्याच्या पुनरागमनाची शक्यता होती, पण त्या सामन्यातही तो खेळला नाही. त्यामुळे आज गुजरातविरुद्धच्या सामन्यात धोनी खेळणार का, हा मोठा प्रश्न आहे..या हंगामात चेन्नईच्या संघाला दुखापतींचा मोठा फटका बसला आहे. नेथन एलिस आणि आयुष मात्रे हे दोघेही स्पर्धेबाहेर गेले आहेत. संघाचा स्टार खेळाडू एमएस धोनी देखील दुखापतीमुळे बाहेर होता. मात्र, मुंबईविरुद्धच्या सामन्यानंतर चेन्नईचे फलंदाजी प्रशिक्षक माईक हसी यांनी धोनीच्या फिटनेसबाबत माहिती दिली..हसी म्हणाले की, धोनीची प्रकृती आता चांगली आहे आणि तो लवकरच संघात परतावा अशी आमची इच्छा आहे. तो नेट्समध्ये चांगली फलंदाजी करत आहे आणि १०० टक्के फिट होऊन मैदानात उतरेल अशी अपेक्षा आहे. जवळपास ४ आठवड्यांपासून धोनी मैदानाबाहेर आहे. त्याने फिटनेस चाचणी पास केली असली तरी मागील सामन्यात त्याला प्लेइंग ११ मध्ये स्थान मिळाले नाही. काही वृत्तांनुसार, तो पूर्णपणे फिट असूनही संघाचा विजयाचा कॉम्बिनेशन बदलू नये म्हणून त्याने पुनरागमन थोडं पुढे ढकललं आहे..आज दुपारी चेन्नई सुपर किंग्स आणि गुजरात यांच्यात सामना होणार आहे. हा सामना चेपोकच्या मैदानावर दुपारी ३ वाजल्यापासून खेळला जाणार आहे. या सामन्यात चेन्नई सुपार्किंगचा स्टार खेळाडू एमएस धोनी खेळणार असल्याची शक्यता आहे..त्याच्या पूर्ण फिटनेस टेस्ट पास झाल्या आहेत आशा आहे आज तो हा सामना खेळल. चेणीचे चाहते त्याला पाहण्यासाठी आतुर आहेत. धोनी खेळेल याचा निर्णय तर सामन्याच्या वेळी होईल परंतु त्याकहा सराव आणि फ्लेमिंगच्या संकेतनुसार खेळणीची शक्यता दाट आहे.