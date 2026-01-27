MS Dhoni पुन्हा फिनिशर की मेंटॉर? CSKच्या सराव व्हिडिओने वाढवला सस्पेन्स, 44 वर्षीय थाला मैदानात, Video पाहा

MS Dhoni Comeback IPL : आयपीएलच्या आगामी हंगामापूर्वी एमएस धोनीने फलंदाजीचा सराव तीव्र केला आहे. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने या सराव सत्राचा एक रोमांचक व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रसिद्ध केला आहे. या व्हिडिओत ४४ वर्षीय धोनी बचावात्मक खेळ आणि बॅक-फूटवर शक्तिशाली फटके मारताना दिसत आहे. सीएसकेच्या अधिकृत इंस्टाग्राम खात्यावर पोस्ट केलेल्या या व्हिडिओला दिलेले कॅप्शन चाहत्यांच्या उत्साहाला आणखी उत्तेजित करणारे आहे: "जेव्हा तो फलंदाजी करतो, तेव्हा प्रत्येक वेळी एक मेजवानी असते. सुपरफॅन्स, तुम्हाला माहित आहे की ही कोणती वेळ आहे.".खेळाडू नसून संघाचा आधारस्तंभसीएसकेसाठी धोनी हा केवळ एक खेळाडू नसून संघाचा आधारस्तंभ आहे. कर्णधार ऋतुराज गायकवाड देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये उत्कृष्ट फॉर्म दाखवत असला तरी, फ्रँचायझीने धोनीलाच आपला प्रमुख खेळाडू म्हणून कायम ठेवले आहे. सहाव्या आयपीएल विजेतेपदाचे लक्ष्य ठेवणाऱ्या सीएसकेने आतापर्यंत पाच वेळा ही स्पर्धा जिंकली आहे. मागील हंगामातील निराशाजनक कामगिरीनंतर संघाने या वर्षी पुन्हा शक्तिशाली पुनरागमन करण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे..Google Enters IPL : मोठी बातमी! 'गुगल'ची आता ‘IPL’मध्ये एन्ट्री होणार; ‘BCCI’ला तब्बल २७००००००००० रुपये मिळणार.आयपीएल हंगामात सीएसकेला मोठा धक्कामागील आयपीएल हंगामात सीएसकेला मोठा धक्का बसला होता. १४ सामन्यांपैकी फक्त चार विजय मिळवता आले आणि संघ शेवटच्या स्थानावर राहिला. धोनीची वैयक्तिक कामगिरीही अपेक्षेप्रमाणे झाली नव्हती. त्याने १३ डावांत १९६ धावा केल्या, ज्यात सरासरी २४.५० आणि स्ट्राइक रेट १३५.१७ होता. त्याची सर्वोत्तम धावसंख्या नाबाद ३० होती. गायकवाड दुखापतीमुळे बाहेर पडल्यावर धोनीने काही सामन्यांत संघाचे नेतृत्वही केले होते. तरीही संघाला यश मिळवता आले नाही..संघात काही महत्त्वाचे बदलया वर्षी संघात काही महत्त्वाचे बदल झाले आहेत. राजस्थान रॉयल्सकडून ट्रेडद्वारे यष्टीरक्षक-फलंदाज संजू सॅमसन सीएसकेमध्ये सामील झाला आहे. यामुळे धोनीची भूमिका आणि भविष्याबाबत चाहत्यांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे. धोनी आयपीएलच्या इतिहासातील सर्वाधिक धावा करणाऱ्या खेळाडूंपैकी एक आहे. २७८ सामन्यांमध्ये आणि २४२ डावांत त्याने ५,४३९ धावा केल्या आहेत, ज्यात सरासरी ३८.८० आणि स्ट्राइक रेट १३७.४५ आहे. त्याच्या खात्यात २४ अर्धशतकांचा समावेश आहे, तर सर्वोच्च धावसंख्या नाबाद ८४ आहे..नवीन हंगामाच्या तयारीसाठी दोन मोठ्या खरेदीमागील हंगामात डेवाल्ड ब्रेविस, आयुष म्हात्रे आणि उर्विल पटेल यांसारख्या युवा खेळाडूंनी सीएसकेला काही सकारात्मक क्षण दिले होते. नवीन हंगामाच्या तयारीसाठी फ्रँचायझीने दोन मोठ्या खरेदी केल्या आहेत. उत्तर प्रदेशचा अष्टपैलू खेळाडू प्रशांत वीर आणि राजस्थानचा यष्टीरक्षक कार्तिक शर्मा यांना प्रत्येकी १४.२० कोटी रुपयांच्या कराराने संघात सामील केले आहे. हे दोघे आयपीएलच्या इतिहासातील सर्वात महागडे अनकॅप्ड खेळाडू ठरले आहेत..सहावे विजेतेपद पटकावण्याचा प्रयत्न२०२५ च्या निराशाजनक कामगिरीनंतर धोनी पुन्हा आपली जादू दाखवतो की नाही, हे पाहण्यासाठी सर्वजण उत्सुक आहेत. सीएसकेने धोनीवर विश्वास ठेवला आहे आणि त्याच्या अनुभवाचा उपयोग करून सहावे विजेतेपद पटकावण्याचा प्रयत्न करेल..IPL इतिहासातील मोठा सौदा? RCB खरेदीसाठी आदर पूनावाला मैदानात, आयपीएलमध्ये खळबळ! .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.