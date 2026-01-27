IPL

MS Dhoni पुन्हा फिनिशर की मेंटॉर? CSKच्या सराव व्हिडिओने वाढवला सस्पेन्स, 44 वर्षीय थाला मैदानात, Video पाहा

MS Dhoni’s IPL Preparation Boosts CSK’s Title Hopes Ahead of New Season : आयपीएलच्या नव्या हंगामाआधी धोनीच्या सरावाने सीएसके चाहत्यांमध्ये आशा; संघाच्या रणनीतीकडे पुन्हा लक्ष
IPL 2026: MS Dhoni Begins Intense Preparation as CSK Shares Training Video

IPL 2026: MS Dhoni Begins Intense Preparation as CSK Shares Training Video

esakal

Sandip Kapde
Updated on

MS Dhoni Comeback IPL : आयपीएलच्या आगामी हंगामापूर्वी एमएस धोनीने फलंदाजीचा सराव तीव्र केला आहे. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने या सराव सत्राचा एक रोमांचक व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रसिद्ध केला आहे. या व्हिडिओत ४४ वर्षीय धोनी बचावात्मक खेळ आणि बॅक-फूटवर शक्तिशाली फटके मारताना दिसत आहे. सीएसकेच्या अधिकृत इंस्टाग्राम खात्यावर पोस्ट केलेल्या या व्हिडिओला दिलेले कॅप्शन चाहत्यांच्या उत्साहाला आणखी उत्तेजित करणारे आहे: "जेव्हा तो फलंदाजी करतो, तेव्हा प्रत्येक वेळी एक मेजवानी असते. सुपरफॅन्स, तुम्हाला माहित आहे की ही कोणती वेळ आहे."

Loading content, please wait...
IPL
MS Dhoni
CSK
mahendra singh dhoni
MS Dhoni retirement news
IPL 2026

Related Stories

No stories found.