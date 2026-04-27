भैय्या नाही, ब्रदर म्हण ग... रिंकू सिंगनं सुनील नरेनसोबतच्या Video Call वेळी बहिणीला सल्ला, पाहा नेमकं काय घडलं

Viral Video: इंडियन प्रीमियर लीग(IPL) २०२६ अधिकच रोमांचक होत चालला आहे. या हंगामात काल कोलकाता आणि लखनौ यांच्यात हंगामाचा ३८ वा सामना खेळला गेला. या सामन्यात हंगामातील पहिली सुपर ओव्हर देखील झाली. या रोमांचक सामन्यात कोलकाताने लखनौवर थरारक सुपर ओव्हरमध्ये विजय मिळवला..सामन्यात कोलकाताचा फिनिशर रिंकू सिंगने(Rinku Singh) त्यांच्या विजयात महत्त्वाची भूमिका पार पाडली. कोलकाताच्या विजयानंतर रिंकू सिंग आणि संघाचा फिरकीपटू सुनील नरेन(Sunil Narine) यांचा व्हिडिओ समोर आला आहे. रिंकू सिंगच्या घरचे व्हिडिओ कॉलवर सुनील नरेनशी बोलताना व्हिडिओमध्ये दिसत आहेत, हा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे..झालं असं की सामन्यानंतर सर्व खेळाडू हॉटेलमध्ये असताना रिंकू सिंगने आपल्या घरी व्हिडिओ कॉल केला. त्या कॉलवर रिंकू आपल्या घरच्यांना सुनील नरेनसोबत ओळख करून देत होता. यात सुनील नरेनला पाहताच रिंकूची बहीण त्याला "हॅलो भैय्या" असं म्हणते. त्यावर रिंकू तिला थांबवत सांगतो की "भैय्या नाही, ब्रदर म्हण… त्याला हिंदी समजणार नाही." हाच क्षण आता सोशल मीडियावर खूप व्हायरल होत आहे. त्यानंतर तिने त्याला "ब्रदर" म्हटलं, पण नंतर पुन्हा ती म्हणाली, "भैय्या, आपने बहुत अच्छी बॉलिंग की." त्यानंतर दोन्ही खेळाडू हसू लागले..यानंतर रिंकूने सुनील नरेनला सांगितलं की त्याची बहीण त्याच्या गोलंदाजीचं कौतुक करत आहे. त्यावर सुनील नरेनने तिला "थँक यू" म्हटलं. दरम्यान, रिंकूने सुनील नरेनला आपल्या आईची देखील ओळख करून दिली. "ही माझी आई आहे," असं म्हणत त्याने फोन दाखवला. त्यावर सुनील नरेनने हात हलवून त्यांना हॅलो केलं. हा मजेदार व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे आणि चाहत्यांकडून मजेदार प्रतिक्रिया येत आहेत..या सामन्यात कोलकाता विजयासाठी संघर्ष करत होती. त्यांचे ९३ धावांवरच ७ गडी बाद झाले होते. लखनौने कोलकाताला १५५ धावांचे लक्ष्य दिले होते. सुरुवातीलाच महत्त्वाचे विकेट्स पडल्यावर डाव सावरला तो रिंकू सिंगने. त्याने ५१ चेंडूत नाबाद ८३ धावांची धडाकेबाज खेळी करत संघाला बरोबरीपर्यंत नेलं. त्याचबरोबर कॅमरून ग्रीनने ३४ धावांचे योगदान दिले. त्यामुळे सामना थेट सुपर ओव्हरमध्ये गेला..सुपर ओव्हरमध्ये सुनील नरेनने जबरदस्त गोलंदाजी करत लखनौला फक्त एकच धाव करू दिली. त्यानंतर फलंदाजीला आलेल्या रिंकू सिंगने पहिल्याच चेंडूवर चौकार मारत सामना आपल्या नावावर केला. या रोमांचक विजयामुळे कोलकाता नाईट रायडर्स संघ गुणतालिकेत ८ व्या स्थानावर पोहोचला आहे. या हंगामात त्यांचा हा दुसरा विजय ठरला.