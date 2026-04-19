मुल्लानपूर : प्रतिस्पर्धी संघांना धडकी भरेल असा खेळ करणाऱ्या पंजाब किंग्ज संघाचे मोठे आव्हान आज लखनौ सुपर जायंट्स संघासमोर आहे. त्यातच दुखापत झालेला कर्णधार रिषभ पंत आजच्या सामन्यात खेळण्याची शक्यता कमी आहे..श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखाली खेळणारा पंजाबचा संघ यंदाच्या स्पर्धेतला एकमेव संघ अपराजित आहे. जिंकलेल्या चारही सामन्यांत त्यांनी धडाकेबाद खेळ केलेला आहे. त्यांचा कोलकताविरुद्धचा एकमेव सामना पावसामुळे रद्द झाला. त्यांची निव्वळ सरासरीही + १.०६७ अशी भक्कम आहे. याचे श्रेय त्यांच्या धडाकेबाज फलंदाजीला जाते..CSK vs PBKS Live: चेन्नई सुपर किंग्स 'घरी'पण हरले! पंजाब किंग्सचे फलंदाज चेपॉकवर बरसले, श्रेयसचा संघ IPL 2026 Point Table मध्ये अव्वल.गुरुवारी झालेल्या सामन्यात नावाने मोठे असलेल्या मुंबई इंडियन्स संघाचा सहज पराभव करून पंजाब संघाने आपली ताकद अधोरेखित केलेली आहे. त्यामुळे लखनौ संघासाठी उद्या पंजाबचा सामना करणे सोप नसेल. लखनौचा संघ गुणतक्त्यात सातव्या क्रमांकावर आहे, हे प्रामुख्याने सातत्याच्या अभावामुळे झाले आहे. यातच आता पंतच्या कोपराला बंगळूरविरुद्धच्या सामन्यात दुखापत झाली होती. जखमी निवृत्त होऊन तो ड्रेसिंग रूमध्ये परतला होता. नंतर काही वेळाने पुन्हा फलंदाजीसाठी आला तरीही त्याला सहा चेंडूत एकच धाव करता आली होती..आयपीएलमध्ये सर्वाधिक रक्कम मिळालेला पंत लखनौचा कर्णधार असला तरी त्याला गतस्पर्धेपासून एखादा अपवाद वगळला तर आपली उपयुक्तता सिद्ध करता आलेली नाही. संघातला तो महत्त्वाचा खेळाडू असला तरी आज तो खेळला नाही तरी संघावर किती परिणाम होईल, हे सांगणे कठीण आहे..लखनौ संघाकडे मिचेल मार्श, एडेन मार्करम असे विख्यात फलंदाज आहेत, परंतु त्यांची फलंदाजी स्थिरावलेली नाही. त्यांना यंदा एकाही सामन्यात द्विशतकी मजल मारता आलेली नाही. या तुलनेत पंजाबने दोनदा द्विशतकी धावा केल्या आहेत, तर मुंबई इंडियन्सविरुद्ध १६.३ षटकांतच १९८ धावा करून विजय मिळवला होता. ही आकडेवारी पंजाब संघाचे उद्याच्या सामन्यातील पारडे किती जड असेल हे सिद्ध करणारी आहे..मुकुल चौधरीने कोलकताविरुद्धच्या सामन्यात फारच लक्षवेधक आणि बेधडक फलंदाजी केली होती. बंगळूरविरुद्धही संघ अडचणी असताना त्याने कलाटणी देण्याचा प्रयत्न केला होता. उद्या पुन्हा एकदा त्याच्यावर लक्ष असेल, परंतु या वेळी सामना फॉर्मात असलेल्या पंजाब संघातील गोलंदाजांविरुद्ध आहे. अपेक्षेपेक्षा अधिक धावा देणाऱ्या अर्शदीप सिंगने मुंबईविरुद्ध २२ धावांत ३ विकेट अशी कामगिरी केली होती. त्याचा फॉर्म पंजाबसाठी जमेची बाजू ठरणारा आहे..RCB संघ मुंबईवरील विजयानंतरही तिसऱ्या क्रमांकावरच; प्रत्येक संघाच्या ४ सामन्यांनंतर कशी आहे Points Table ची स्थिती.गतस्पर्धेपासून सातत्यगत स्पर्धेपासून ते यंदा आतापर्यंत झालेल्या ११ पैकी नऊ सामने पंजाब संघाने जिंकलेले आहेत. यावरून गत स्पर्धेपासून असलेले त्यांचे वर्चस्व आणि सातत्य स्पष्ट होत आहे..संभावित प्लेइंग इलेव्हनपंजाब किंग्स : प्रभसिमरन सिंह (यष्टीरक्षक), प्रियांश आर्या, श्रेयस अय्यर (कॅप्टन), कूपर कोनोली, शशांक सिंह, मार्कस स्टोइनिस, नेहाल वढेरा, मार्को यानसेन, विजयकुमार विशक, अर्शदीप सिंह, जेवियर बार्टलेटलखनौ सुपर जायंट्स : एडेन मार्करम, मिचेल मार्श, निकोलस पूरन, ऋषभ पंत (कॅप्टन/यष्टीरक्षक), आयुष बडोनी, डेविड मिलर, अब्दुल समद, रवि बिश्नोई, आवेश खान, शार्दुल ठाकुर, दिग्वेश राठी.