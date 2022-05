RR vs CSK : अश्विन ठरला तारणहार! राजस्थान खेळणार थेट क्वालिफायर

By

मुंबई : आर. अश्विनने अडचणीत सापडलेल्या राजस्थान रॉयल्सला नाबाद 40 धावा करून विजयापर्यंत नेले. राजस्थान रॉयल्सने चेन्नईन सुपर किंग्जचे 151 धावांचे आव्हान 5 फलंदाजांच्या मोबदल्यात शेवटच्या षटकात पार केले. राजस्थानकडून यशस्वी जैसवालने 59 धावांची खेळी केली. सीएसकेकडून प्रशांत सोळंकीने 2 विकेट घेतल्या. चेन्नईकडून मोईन अलीने दमदार खेळी करत 93 धावा केल्या. या विजयाबरोबरच राजस्थानने प्ले ऑफमधील आपले स्थान पक्के केले. तिसऱ्या स्थानावर असलेली राजस्थान दुसऱ्या स्थानावर झेप घेत थेट क्वालिफायर वन खेळणार आहे. (R Ashwin Star Performance Rajasthan Royals Will Play Qualifier One Against Gujarat Titans IPL 2022)

चेन्नई सुपर किंग्जच्या 151 धावांचा पाठलाग करताना राजस्थानला सिमरजीत सिंगने मोठा धक्का दिला. त्याने जॉस बटलरला 2 धावांवर पॅव्हेलियनचा रस्ता दाखवला. मात्र त्यानंतर आक्रमक फटकेबाजी करणारा यशस्वी जैसवाल आणि संजू सॅमसन यांनी दुसऱ्या विकेटसाठी अर्धशतकी भागीदारी रचत संघाला पॉवर प्लेमध्ये अर्धशतकी मजल मारून दिली.

मात्र सँटनरने संजू सॅमसनला (15) बाद करत ही जोडी फोडली. पाठोपाठ मोईन अलीने देवदत्त पडिक्कलचा 3 धावांवर त्रिफळा उडवून देत राजस्थानला तिसरा धक्का दिला. पडिक्कल बाद झाल्यानंतर यशस्वी जैसवालने आर अश्विनच्या साथीने राजस्थानचे शतक धावफलकावर लावले. मात्र अर्धशतकानंतर जैसवाल (59) बाद झाला. त्याला प्रशांत सोळंकीने बाद केले. त्यानंतर पुढच्या षटकात प्रशांतने हेटमारला 6 धावांवर बाद करत सामन्यात रंगत निर्माण केली.

मात्र रवी अश्विनने डाव सावरत सामना 12 चेंडूत 19 धावा असा आणला. त्याला दुसऱ्या बाजूने रियान पराग साथ देत होता. 19 व्या षटकात आर अश्विनने मुकेश चौधरीला एक षटकार मारला. त्याने मुकेशच्या षटकात 12 धावा करून सामना 6 चेंडूत 7 धावा असा आणला. अश्विनने मिथीशाला चौकार मारत सामना 4 चेंडूत 2 धावा असा आणला. अखेर मिथीशाने वाईड टाकत राजस्थानचे प्ले ऑफमधील स्थान पक्के केले. अश्विनने 23 चेंडूत 40 धावा केल्या.

चेन्नई सुपर किंग्जने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र ट्रेंट बोल्टने पहिल्याच षटकात ऋतुराज गायकवाडला 2 धावेवर बाद केले आणि सीएसकेला पहिला झटका दिला. मात्र त्यानंतर डेवॉन कॉनवे आणि मोईन अलीने सीएसकेला चांगली सुरूवात करून दिली.

माईन अलीने तुफान फटकेबाजी करत 19 चेंडूत अर्धशतक पूर्ण केले. याचबरोबर सीएसकेने 6 षटकात 75 धावांपर्यंत मजल मारली. मात्र त्याला साथ देणारा कॉनवेला अश्विनने 16 धावांवर बाद केले. यानंतर मॅकॉयने जगदीशनला 1 तर युजवेंद्र चहलने अंबाती रायुडूला 3 धावांवर बाद करत पाठोपाठ धक्के दिले. यामुळे एका बाजूने आक्रमक खेळत असणाऱ्या मोईन अलीवरही दडपण येण्यास सुरुवात झाली.

चेन्नईची धावगती मंदावत गेली. दरम्यान, सावध सुरूवात करणाऱ्या धोनीने स्लॉग ओव्हरमध्ये फटकेबाजी करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र युजवेंद्र चहलने त्याला 26 धावांवर बाद करत सीएसकेच्या धावसंख्याला वेसन घातले. दुसरीकडे शतकाच्या उंबरठ्यावर असणारा मोईन अली देखील शेवटच्या षटकात मॅकॉयच्या गोलंदाजीवर बाद झाला. अखेर सीएसकेने 20 षटकात 6 बाद 150 धावांपर्यंत मजल मारली.