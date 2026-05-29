R Praggnanandhaa: ५ वेळच्या विश्वविजेत्याला प्रज्ञानंदने धूळ चारली! पण मॅग्नस कार्लसनने अचानक सामना का सोडला? पाहा...

ऑस्लो (नॉर्वे) : भारताचा स्टार खेळाडू आर. प्रज्ञानंद याने महान खेळाडू मॅग्नस कार्लसन याला पराभूत केले. नॉर्वे बुद्धिबळ क्लासिकल सामन्यातील तिसऱ्या फेरीतील हा निकाल लक्षवेधक ठरला. दिव्या देशमुख हिने आपला शानदार फॉर्म कायम राखताना बिबिसारा असॉबायेवा हिला आर्मगेडॉनमध्ये नमवले. आर. प्रज्ञानंद याने सुरुवातीपासून शांत आणि संयमी खेळ केला..त्याने हळूहळू मॅग्नस कार्लसनवर दबाव वाढवत बराच वेळ सामन्यावर नियंत्रण ठेवले होते. मात्र, वेळ कमी उरल्यामुळे दोघांवर ताण वाढला आणि त्या टप्प्यावर मॅग्नस कार्लसनने पुनरागमन करत काही काळ आघाडी मिळवली. काही क्षणांनंतर मॅग्नस कार्लसनकडून मोठी चूक झाली. त्यानंतर पाच वेळचा विश्वविजेता मॅग्नस कार्लसनने लगेचच सामना सोडला. आर. प्रज्ञानंदच्या कारकिर्दीतील ही सर्वात मोठ्या विजयांपैकी एक ठरली..विजयानंतर आर. प्रज्ञानंदने प्रतिक्रिया देताना म्हटले, "मॅग्नसविरुद्ध सामना खेळायला मिळाला याचा आनंद आहे. जिंकता आले हे माझे भाग्य समजतो. पुढेही असेच लढतीचे सामने खेळण्यास उत्सुक आहे." महिलांच्या नॉर्वे चेस स्पर्धेतही तिन्ही क्लासिकल सामने बरोबरीत सुटले आणि त्यांचा निकाल आर्मगेडॉन टायब्रेकमधून लागला..महिला विश्वविजेती जू वेनजून आणि झू जिनर यांच्यातील सामना बरोबरीत झाला. झू जिनरकडे जिंकण्याची संधी होती, पण ती तिने गमावली. मात्र, नंतर तिने आर्मगेडनमध्ये विजय मिळवत अतिरिक्त गुण मिळवले. ॲना मुझीकूच हिने आर्मगेडनमध्ये कोनेरू हंपीचा पराभव केला. तसेच भारताच्या दिव्या देशमुख हिने या स्पर्धेतील आघाडीवर असलेल्या बिबिसारा असॉबायेवा हिला आर्मगेडॉनमध्ये हरवले. .पराभवानंतरही बिबिसारा असाउबायेवा महिलांच्या गटात अव्वल स्थानावर कायम आहे. मात्र, दिव्या देशमुख आणि झू जिनर यांनी महत्त्वाचे विजय मिळवत अंतर कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे..गुकेशचा पराभव डी. गुकेश आणि एलिरेझा फिरॉझा यांच्यामधील लढतही चुरशीची झाली. दोघांमधील क्लासिकल सामना बरोबरीत सुटला. त्यानंतर झालेल्या आर्मगेडॉन टायब्रेकमध्ये एलिरेझा फिरॉझाने विजय मिळवून अतिरिक्त गुण मिळवले आणि स्पर्धेत आपली आघाडी कायम ठेवली.