RR vs SRH: घरच्या मैदानावर पराभवाची परतफेड? राजस्थानचा संघ हैदराबादशी लढणार, पाहा संभावित Playing XI

जयपूर : राजस्थान रॉयल्स आणि सनरायझर्स हैदराबाद यांच्यामध्ये आज (ता. २५) आयपीएलमधील साखळी फेरीचा सामना जयपूर येथे रंगणार आहे. हैदराबादच्या संघाने मागील लढतीत राजस्थानवर ५७ धावांनी विजय मिळवला होता. आता या पराभवाची परतफेड करण्यासाठी यजमान राजस्थानच्या संघाने कंबर कसली असेल. हैदराबादचा संघ सलग चौथ्या विजयाचा प्रयत्न करताना दिसेल..राजस्थानच्या फलंदाजी विभागातील पहिल्या तीन क्रमांकावरील खेळाडू छान खेळ करीत आहेत. वैभव सूर्यवंशी (२५४ धावा), यशस्वी जयस्वाल (२४५ धावा) व ध्रुव जुरेल (१८१ धावा) यांच्याकडून सातत्यपूर्ण कामगिरी होत आहे. मात्र, कर्णधार रियान पराग, डोनोवन फरेरा व शिमरोन हेटमायर यांना मधल्या फळीत चमक दाखवावी लागणार आहे..IPL 2026: राजस्थान एक्स्प्रेसला अधिक संधी सातत्याचा अभाव असलेल्या सनरायझर्स हैदराबादविरुद्ध आज सामना, कशी असेल प्लेइंग-११.राजस्थानच्या गोलंदाजांनी आयपीएलच्या यंदाच्या मोसमात आतापर्यंत उल्लेखनीय कामगिरी केलेली आहे. जोफ्रा आर्चर (११ विकेट), रवी बिश्नोई (११ विकेट), नांद्रे बर्गर (आठ विकेट) यांच्यामध्ये प्रतिस्पर्धी फलंदाजांवर अंकुश ठेवण्याची क्षमता आहे. रवींद्र जडेजाच्या अष्टपैलू कामगिरीच्या जोरावर राजस्थानने मागील लढतीत लखनौ सुपर जायंट्स संघाला पराभूत केले. त्याच्याकडून अशाच प्रकारची कामगिरीची अपेक्षा असणार आहे..अभिषेक, हेड, ईशान, क्लासेनचा फॉर्महैदराबादचा फलंदाजी विभाग भक्कम आहे. अभिषेक शर्मा, ट्रॅव्हिस हेड, ईशान किशन व हेनरिक क्लासेन या चारही फलंदाजांमध्ये क्षणार्धात सामन्याला कलाटणी देण्याची क्षमता आहे..Vaibhav Sooryavanshi: वैभव सूर्यंवशी राजस्थान रॉयल्सच्या 'त्या' निर्णयावर नाराज होता, कोचने दिली माहिती.संभाव्य प्लेइंग इलेव्हन (इम्पॅक्ट प्लेअरसहित) राजस्थान रॉयल्स : यशस्वी जयस्वाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (यष्टीरक्षक), रियान पराग (कर्णधार), शिमरॉन हेटमायर, डोनोवन फरेरा, रवींद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, रवी बिश्नोई, नांद्रे बर्गर, संदीप शर्मा.इम्पैक्ट प्लेयर: लुहान-ड्रे प्रिटोरियस, रवी सिंग, शुभम दुबे, तुषार देशपांडे. सनरायझर्स हैदराबाद: अभिषेक शर्मा, ट्रॅव्हिस हेड, इशान किशन (कर्णधार), हेनरिक क्लासेन, सलिल अरोरा (यष्टीरक्षक), अनिकेत वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवांग कुमार, हर्ष दुबे, साकिब हुसेन, एशान मलिंगा. इम्पैक्ट प्लेयर : स्मरण रविचंद्रन, प्रफुल हिंगे, लियाम लिव्हिंगस्टोन, दिलशान मदुशंका, हर्षल पटेल.