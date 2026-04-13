IPL 2026: राजस्थान एक्स्प्रेसला अधिक संधी सातत्याचा अभाव असलेल्या सनरायझर्स हैदराबादविरुद्ध आज सामना, कशी असेल प्लेइंग-११

हैदराबाद : एक्स्प्रेस वेगाने गाडी सुरू झालेल्या राजस्थान रॉयल्सचा सामना आज सातत्याचा अभाव असलेल्या हैदराबाद संघाविरुद्ध होत आहे. हैदराबादचा संघ धोकादायक आहे; परंतु राजस्थानला विजयाची संधी अधिक आहे..नवा कर्णधार रियान पराग याचे फलंदाज म्हणून योगदान फारसे लक्षवेधक नसले तरी राजस्थान संघाची एकूणच कामगिरी प्रतिस्पर्ध्यांना धडकी भरवणारी ठरत आहे. चारपैकी चार सामने जिंकून त्यांनी आपला दरारा निर्माण केला आहे, यात वैभव सूर्यवंशी आणि यशस्वी जयस्वाल हे सलामीवीर पॉवरप्लेच्या सहा षटकांतच सामन्याची दिशा ठरवत आहेत..Team India Middle Order: श्रेयस, राहुल आणि पंतमध्ये जागेसाठी चुरस; टीम इंडियाच्या मधल्या फळीत नवा पेच.समोर क्रिकेट विश्वातील सर्वाधिक धोकादायक गोलंदाज जसप्रीत बुमरा असो वा ऑस्ट्रेलियाचा भेदक जॉश हेझलवूड असो, वैभवच्या तडाख्यासमोर कोणाचीही सुटका झालेली नाही. त्यामुळे उद्याच्या सामन्यात वैभव सूर्यवंशी दोन्ही संघांतील फरक निश्चित करणारा ठरू शकेल. एकीकडे वैभव हल्लाबोल करत असताना यशस्वी जयस्वालही कमी नाही. .त्याच्या आक्रमणाची स्टाइल वेगळी असली तरी तोही वैभवएवढ्याच स्ट्राइक रेटने फलंदाजी करत आहेत. मुंबई इंडियन्सविरुद्ध जयस्वालची तोडफोड फलंदाजीच निर्णायक ठरली होती. हे दोघे फॉर्ममध्ये आहेतच, तर ध्रुव जुरेलही तिसऱ्या क्रमांकावर जबरदस्त फॉर्मात आहे. असे पहिले तीन फलंदाज प्रतिस्पर्ध्यांना धडकी भरवत असताना कर्णधार रियान पराग मात्र संघासाठी कमजोर खेळ करत आहे. संघाचा विजय होत असताना त्याचे अपयश लपले जात आहे. आता मात्र त्याच्यावर आपली उपयुक्तता सिद्ध करण्याची वेळ आली आहे..गोलंदाजीत राजस्थानची मदार वेगवान जोफ्रा आर्चर समर्थपणे सांभाळत आहे. विशेष म्हणजे, गेल्या मोसमात तो फार महागडा खेळाडू ठरला होता. यंदा त्याने दिशा आणि टप्प्यात चांगली सुधारणा केली आहे. यंदा आर्चरला दुसऱ्या बाजूनेही तेवढीच मोलाची साथ मिळत आहे. दक्षिण आफ्रिकेचा नांद्रे बर्गरचाही वेग आणि अचुकता मोलाची ठरत आहे. संदीप शर्मा आणि तुषार देशपांडे हे आपल्या संघातील दोन प्रमुख वेगवान गोलंदाजांना योग्य साथ देत आहेत. तर फिरकी गोलंदाजीची बाजू रवी बिश्नोई आणि रवींद्र जडेजा चोखपणे सांभाळत आहेत. एकूणच राजस्थानचा संघ फलंदाजीसह गोलंदाजीतही परिपूर्ण असल्यामुळेच त्यांना चारपैकी चार सामने जिंकता आलेले आहेत..आजच्या सामन्यात अभिषेक-हेड यांची फलंदाजी बहरली आणि त्यांनी कितीही धावा उभ्या केल्या तरीही त्या पार करण्याची क्षमता राजस्थान संघात आहे, त्यामुळे अभिषेक आणि हेड यापैकी एकाला तरी जास्तीत जास्त वेळ खेळपट्टीवर राहावे लागेल. हैदराबाद संघात ईशान किशन आणि हेन्रिक क्लासेन हेसुद्धा तेवढेच आक्रमक फलंदाज आहेत; पण क्लासेनचा अपवाद वगळता सातत्याच्या अभावाचा प्रश्न गोलंदाजीतही कायम आहे. पॅट कमिंसच्या अनुपस्थितीमुळे हैदराबादची गोलंदाजी कमकुवत झालेली आहे..Asia Cup 2025: गौतम गंभीर आल्यापासून हे असंच होतंय... Arshdeep Singh वर होणाऱ्या अन्याविरोधात R Ashwin ने उठवला आवाज .हैदराबादचा चार सामन्यांत एकच विजयदुसरीकडे हैदराबादचा संघही चार सामने खेळला आहे; परंतु त्यात त्यांना एकाच लढतीत विजय मिळवता आला आहे, याचे प्रमुख कारण कामगिरीतील सातत्याचा अभाव. शनिवारी झालेल्या सामन्यात अभिषेक शर्मा आणि ट्रॅव्हिस हेड यांनी पॉवरप्लेमध्ये तीन अंकी धावा फटकावल्या, असे क्वचितच घडत असते. तरीही त्यांच्या संघाला २० षटकांच्या अखेर २१९ धावांपर्यंतच मर्यादित राहावे लागले होते. वास्तविक त्यांच्याकडून अडीचशे धावांची अपेक्षा केली जात होती. अर्थात पंजाब संघाने हे आव्हान सहजपणे पार केले होते..संभावित प्लेइंग इलेव्हनसनरायझर्स हैदराबाद (SRH) : ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, इशान किशन (कॅप्टन आणि विकेटकीपर), हेनरिक क्लासेन, सलिल अरोरा, अनिकेत वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, शिवांग कुमार, हर्षल पटेल, इशान मलिंगा .राजस्थान रॉयल्स (RR) : वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जयस्वाल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कॅप्टन), शिमरॉन हेटमायर, डोनोव्हन फरेरा, रवींद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर, संदीप शर्मा, रवी बिश्नोई.