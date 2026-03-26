RCB १६,५०० कोटींना विकली... माल्ल्याला किती मिळाले; नेटकऱ्यांनी उडवली खिल्ली!

रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूर (आरसीबी) या आयपीएल संघाच्या तब्बल १६,५०० कोटी रुपयांच्या विक्रीनंतर माजी मालक विजय माल्ल्या याने सोशल मीडियावर प्रतिक्रिया व्यक्त करत नवीन मालकांचे अभिनंदन केले. मात्र त्याच्या या पोस्टनंतर नेटकऱ्यांनी जोरदार टीका करत खिल्ली उडवली..विजय मल्ल्या याने आपल्या पोस्टमध्ये २००८ मधील आठवणींना उजाळा दिला. त्या वेळी त्याने ४५० कोटी रुपयांना आरसीबी संघ खरेदी केला होता. त्यावेळी अनेकांनी या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते आणि ही गुंतवणूक केवळ प्रसिद्धीसाठी असल्याची टीका केली होती, असे त्याने नमूद केले. मात्र आज त्याच गुंतवणुकीचे मूल्य प्रचंड वाढून १६,५०० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचल्याचे पाहून समाधान वाटत असल्याचे त्याने सांगितले..आरसीबी ब्रँड उभा करणे हेच आपले प्रमुख उद्दिष्ट होते, असे माल्ल्या याने स्पष्ट केले. संघाचे नाव 'रॉयल चॅलेंजर्स' ठेवण्यामागेही त्याचीच कल्पना असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच त्यांनी संघाच्या सुरुवातीच्या काळात निवडलेल्या विराट कोहलीचा विशेष उल्लेख केला. आज कोहली जागतिक क्रिकेटमधील आघाडीच्या खेळाडूंमध्ये गणला जातो, याचा अभिमान असल्याचे त्याने व्यक्त केले..मात्र त्यांच्या या भावनिक प्रतिक्रियेला सोशल मीडियावर नेटकऱ्यांनी तुफान फटकेबाजी केली. अनेक नेटकऱ्यांनी त्यांच्या पोस्टवर टीका करत बँकांचे कर्ज फेडण्याचा सल्ला दिला. काहींनी माल्ल्या बँकांच्या सुट्ट्यांची वाट पाहत असल्याचा टोला लगावला. त्यामुळे अभिनंदनाच्या पोस्टपेक्षा वाद अधिक चर्चेत राहिला..दरम्यान, या मोठ्या व्यवहारातून विजय माल्ल्या यांना कोणताही आर्थिक लाभ मिळालेला नाही, हेही स्पष्ट झाले आहे. सुमारे २०१६ मध्ये डायजिओने युनायटेड स्पिरिट्स कंपनीवर ताबा मिळवल्यानंतर माल्ल्या यांचे नियंत्रण संपले होते. त्यानंतर ही कंपनी बिर्ला समूहाला सुमारे १.७८ अब्ज डॉलर्स (अंदाजे १६,७०० कोटी रुपये) मध्ये विकण्यात आली. या संपूर्ण प्रक्रियेत माल्ल्या यांना कोणताही फायदा झाला नसल्याचे समोर आले आहे..आरसीबीच्या विक्रीने आर्थिक दृष्ट्या मोठी झेप घेतली असली तरी मल्ल्या यांच्या प्रतिक्रियेमुळे पुन्हा एकदा जुने वाद आणि टीका समोर आली आहे.