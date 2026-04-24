चिन्नास्वामीवर अखेरच्या लढतीचा थरार; बंगळूर गुजरातमध्ये आज लढत; फलंदाजी सुधारण्याचा दोन्ही संघांचा प्रयत्न, पाहा संभावित Playing XI

बंगळूर : गतविजेता रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरचा संघ आज (ता. २४) आपल्या घरच्या एम. चिन्नास्वामी स्टेडियमवर आयपीएलमधील साखळी फेरीतील अखेरचा सामना खेळणार आहे. या लढतीत विजय मिळवून आपल्या चाहत्यांना आनंदी करण्याचा प्रयत्न त्यांचा संघ करताना दिसेल. बंगळूर संघासमोर गुजरात टायटन्स संघाचे आव्हान असणार आहे. दोन्ही संघ या लढतीत फलंदाजीत सुधारणा करण्यासाठी सज्ज झाले आहेत..बंगळूर संघाने सहापैकी चार सामन्यांमध्ये विजय संपादन केले आहेत. दोन सामन्यांमध्ये त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. मागील लढतीत बंगळूरला दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्ध हार पत्करावी लागली..गुजरातचा विजयरथ मुंबई रोखणार? अहमदाबादमध्ये आज लढत; सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्माच्या फलंदाजी फॉर्मची चिंता, कशी असेल Playing XI.बंगळूर संघासाठी प्लेऑफमध्ये पोहोचण्यासाठी पुढील सामने निर्णायक भूमिक बजावणार आहेत. आता या संघाचे पुढील सामने बाहेरच्या मैदानावर असणार आहेत. रायपूर हे त्यांचे होमग्राउंड आहे, पण तरीही एम. चिन्नास्वामी हे त्यांचे हक्काचे मैदान. त्यामुळे गुजरातविरुद्धच्या लढतीत त्यांचा संघ विजयासाठी लढताना दिसणार आहे..बंगळूर संघाला दिल्लीविरुद्धच्या लढतीत हार पत्करावी लागली. या लढतीत फिल सॉल्टने ६३ धावांची खेळी साकारली, पण विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार, टीम डेव्हिड, जितेश शर्मा या फलंदाजांकडून निराशा झाली. आगामी लढतींमध्ये बंगळूरच्या फलंदाजांना सांघिक कामगिरीत यश मिळवावे लागणार आहे..दिल्लीविरुद्धच्या लढतीत जी चूक केली, ती पुढील लढतींमध्ये करून चालणार नाही. विराट कोहलीने दिल्ली आधीच्या लढतींमध्ये चमक दाखवली आहे. त्यामुळे एका अपयशामुळे त्याच्यावर अधिक टीका करणे योग्य ठरणार नाही. गोलंदाजी विभागात भुवनेश्वरकुमार याचा अनुभव बंगळूरसाठी धावून येत आहे. जॉश हेझलवूड हादेखील अव्वल दर्जाचा गोलंदाज आहे. त्याच्या कामगिरीत सातत्य असायला हवे..मधल्या फळीतील खेळाडूंकडून आशागुजरातच्या संघाला मुंबई इंडियन्सविरुद्धच्या लढतीत अपयशाचा सामना करावा लागला. जॉस बटलर, शुभमन गिल या दोघांकडून फलंदाजीत ठसा उमटवण्यात येत आहे. मात्र साई सुदर्शन, ग्लेन फिलीप्स, राहुल तेवतिया यांच्याकडून मधल्या फळीत खेळ उंचावण्याची अपेक्षा आहे..IPL 2026: वैभव सूर्यवंशी vs गुजरातची गोलंदाजी आज रंगणार सुपरफास्ट लढत; गिलसमोर पहिल्या विजयाचे मोठे आव्हान, कशी असेल संभावित Playing XI.भक्कम गोलंदाजी विभागगुजरातचा गोलंदाजी विभाग भक्कम आहे. या संघात अनुभवी गोलंदाजांची फौज आहे. प्रसिध कृष्णा, कागिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज व राशीद खान या अनुभवी गोलंदाजांमुळे गुजरातचे पारडे जड आहे. बंगळूरच्या फलंदाजांना या गोलंदाजांचे आव्हान परतवून लावावे लागणार आहे..आजचा सामनारॉयल चॅलेंजर्स बंगळूर - गुजरात टायटन्सवेळ सायंकाळी ७.३० पासून. ठिकाण बंगळूरसंभाव्य प्लेइंग इलेव्हन (इम्पॅक्ट प्लेअरसहित)रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू (RCB) विराट कोहली, फिल सॉल्ट, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार(कर्णधार), जितेश शर्मा(यष्टीरक्षक) टिम डेव्हिड, रोमॅरियो शेफर्ड, कृणाल पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, सुयश शर्मा, जोश हेझलवूड. इम्पॅक्ट खेळाडू: रसिक सलाम दार, व्यंकटेश अय्यर, जॉर्डन कॉक्स. गुजरात टायटन्स (GT) शुभमन गिल (कर्णधार) साई सुदर्शन, जोस बटलर (यष्टीरक्षक), वॉशिंग्टन सुंदर, ग्लेन फिलिप्स, शाहरुख खान, रशीद खान, मोहम्मद सिराज, कागिसो रबाडा, प्रसिद्ध कृष्णा, अशोक शर्मा.इम्पॅक्ट खेळाडू: राहुल तेवतिया, जेसन होल्डर, मानव सुथार.