IPL 2026: मुंबई इंडियन्सच्या पराभवानंतर रोहित शर्मा-तिलक वर्मा पोहचले देवदर्शनाला; Video Viral

आयपीएल 2026 स्पर्धेत मुंबई इंडियन्स हार्दिक पांड्याच्या नेतृत्वाखाली 6 व्या जेतेपदासाठी मैदानावर उतरली आहे. मुंबईने या हंगामात आतापर्यंत 2 सामने खेळले आहे. ज्यात पहिला सामना मुंबई इंडियन्सने 14 वर्षानंतर जिंकला. 29 मार्चला वानखेडेवर झालेल्या सामन्यात मुंबईने 6 विकेट्सने धडाकेबाज विजय मिळवला. ज्यात रोहित शर्माने 38 चेंडूत 78 धावा केल्या होत्या. .त्याचबरोबर नुकताच झालेला कोलकाता विरुद्धच्या सामन्यात रोहित शर्माने २६ चेंडूत ३५ धावा करून संघाला चांगली सुरुवात करून दिली. मुंबई इंडियन्सचा स्टार खेळाडू रोहित शर्मा आणि मधल्या फळीचा दमदार फलंदाज तिलक वर्मा यांनी राजस्थान रॉयल्सविरुद्धच्या सामन्याअगोदर आज गुवाहाटी येथील मा कामाख्या' मंदिरात आशीर्वाद घेतला. तिलक आणि रोहित सध्या चांगल्या फॉर्ममध्ये आहेत..रोहित शर्माचा फॉर्म तर आयपीएल २०२६ मध्ये चांगलाच आहे. परंतु तिलक वर्माने वानखेडेवर झालेल्या पहिल्या सामन्यात १४ चेंडूत २० धावा केल्या त्यात त्याने ४ चौकार मारले. तो या सामन्यात नाबाद राहीला. मुंबई इंडियन्सच्या विजयात तिलकने मोलाची भूमिका बजावली होती. त्याचप्रमाणे दुसऱ्या सामन्यात तिलक वर्मा स्वस्तात बाद झाला. त्याने फक्त २ चेंडू खेळले आणि ० वर बाद झाला. येणाऱ्या सामन्यात तिलक कसा खेळतो हे पाहण महत्त्वाचं असेल..आता आगमी राजस्थानविरुद्धध्या सामन्याअगोदर सरावाच्या वेळापत्रकातून वेळ काढून भारतातील प्रमुख असलेल्या कामाख्या मंदिराला भेट दिली आहे. मंदिरात प्रवेश करताना रोहित आणि तिलक वर्मा यांच्या भोवती चांगली सुरक्षा व्यवस्था पाहण्यात आली. रोहित शर्मा आणि तिलक वर्मा यांनी मंदिरात प्रार्थना आणि विधी केली. मंदिराच्या परिसरात या स्टार खेळाडूंची एक झलक पाहण्यासाठी लोक जमले होते..IPL 2026 Marathi News: अरे, रोहित मी तुला ओळखलंच नाही... नीता अंबानी 'हिटमॅन'ला पाहून असं का म्हणाल्या? Video Viral.मुंबई इंडियन्सचा पुढील सामना आता ७ एप्रिल रोजी राजस्थान रॉयल या संघाशी होणार आहे. या सामन्यासाठी मुंबईचा नियमित कर्णधार हार्दिक पंड्या उपलब्ध राहणार आहे. दिल्ली विरुद्ध झालेल्या सामन्यात हार्दिक पंड्याची तबियत खराब असल्यामूळे त्या सामन्यात सूर्यकुमार यादवने संघांच नेतृत्व केल होत. हा सामना गुवाहाटी येथे होणार आहे. ही खेळपट्टी फलंदाजासाठी चांगली असून उत्कृष्ट धावा होऊ शकतात.