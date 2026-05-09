श्रेयस नाही तर 'हा' खेळाडू सांभाळणार? भारताच्या टी-२० संघाची धुरा, निवड समितीचा मोठा गेम प्लॅन, आगरकरांच्या मनांत नक्की काय?

Sanju Samson next India T20 captain latest update: इंडियन प्रीमियर लीगचा १९ वा हंगाम सुरू असताना भारतीय क्रिकेटमध्ये अनेक मोठ्या घडामोडी समोर येत आहेत. काल म्हणजेच ८ मे रोजी अशी माहिती समोर आली होती की भारताच्या टी-२० संघाचे कर्णधारपद आता सूर्यकुमार यादवकडे कायम राहणार नाही. निवड समिती येणाऱ्या आयर्लंड आणि इंग्लंड दौऱ्यासाठी सूर्यकुमारच्या जागी श्रेयस अय्यरला टी-२० कर्णधारपद देण्याचा विचार करत असल्याचे वृत्त समोर आले होते. मात्र आता परिस्थिती आणखी रंजक बनली आहे. कारण भारताच्या आणखी एका खेळाडूचे नाव या शर्यतीत पुढे आले आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार निवड समिती आता सूर्यकुमार यादवनंतर भारताचा पुढील टी-२० कर्णधार म्हणून संजू सॅमसनकडेही एक मजबूत दावेदार म्हणून पाहत आहे. त्यामुळे आता सूर्यकुमार यादवच्या कर्णधारपदाचे दिवस संपत चालल्याचे मानले जात आहे. सूर्यकुमार यादवने आपल्या नेतृत्वाखाली भारताला २०२६ चा टी-२० विश्वचषक जिंकून दिला होता. त्याचबरोबर त्याच्या नेतृत्वात भारताने आशिया कपवरही नाव कोरले होते. मात्र या वर्षी सूर्यकुमार यादवचा फॉर्म निवड समितीसाठी चिंतेचा विषय ठरत आहे. आयपीएल २०२६ मध्येही त्याची कामगिरी फारशी प्रभावी राहिलेली नाही..Vaibhav Sooryavanshi चे भारतीय संघात पदार्पण म्हणजे, संजू सॅमसन-सूर्यकुमार यादव यांच्यासाठी Bad News? रिपोर्टने उडवलीय झोप.दुसरीकडे श्रेयस अय्यरने या हंगामात पंजाबकडून खेळताना आपल्या शानदार कामगिरीच्या जोरावर संघाला १३ गुणांसह दुसऱ्या स्थानावर पोहोचवले आहे. मात्र त्याच्यासोबतच चेन्नई संघाचा स्टार फलंदाज संजू सॅमसनचे नावही आता या शर्यतीत चर्चेत आले आहे. संजूच्या टी-२० आंतरराष्ट्रीय पदार्पणानंतर तब्बल १० वर्षांनी त्याला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये सातत्याने संधी मिळाली आणि त्याने ५ सामन्यांत ३ शतके झळकावत दमदार कामगिरी केली. तरीही त्याला अनेकदा संघातून बाहेर बसावे लागले होते आणि त्याच्या जागी शुभमन गिलला संधी देण्यात आली होती..२०२६ च्या टी-२० विश्वचषकात सुरुवातीला संजूला बाकावर बसवण्यात आले होते. कारण संघ व्यवस्थापनाने अभिषेक शर्मा आणि ईशान किशनला पसंती दिली होती. त्या दोन्ही डावखुऱ्या फलंदाजांनी सुरुवातीला चांगली कामगिरी केली. मात्र संजूला संधी मिळाल्यावर त्याने ती दोन्ही हातांनी पकडली. वेस्ट इंडिजविरुद्ध खेळताना त्याने नाबाद ९७ धावांची धडाकेबाज खेळी केली. त्यानंतर त्याने आपला शानदार फॉर्म कायम ठेवला आणि इंग्लंडविरुद्ध उपांत्य फेरीत ८९ धावा ठोकल्या. तसेच न्यूझीलंडविरुद्ध अंतिम सामन्यातही आणखी एक ८९ धावांची खेळी करत भारताच्या विजेतेपदात महत्त्वाची भूमिका बजावली. टी-२० विश्वचषक २०२६ मध्ये संजू सॅमसन हा स्पर्धेतील सर्वाधिक धावा करणाऱ्या फलंदाजांपैकी एक ठरला. अखेरीस त्याला 'प्लेअर ऑफ द टूर्नामेंट' पुरस्काराने गौरवण्यात आले..या विश्वचषकानंतर संजू सॅमसनची प्रतिमा पूर्णपणे बदलली आहे आणि आता तो भारताच्या टी-२० संघाच्या कर्णधारपदासाठी एक गंभीर दावेदार मानला जात आहे. निवड समिती त्याच्या सातत्यपूर्ण कामगिरीमुळे प्रभावित झाल्याचे सांगितले जात आहे. आयपीएलमध्येही संजूने अनेक वर्ष राजस्थान रॉयल्सचे नेतृत्व केले आहे आणि सध्या तो चेन्नई संघाकडून खेळत आहे. श्रेयस अय्यरलाही नेतृत्वाचा मोठा अनुभव आहे. त्याने तीन वेगवेगळ्या फ्रेंचायझींना अंतिम फेरीपर्यंत नेले आहे. त्याचबरोबर तो भारताच्या मधल्या फळीतील एक विश्वासार्ह फलंदाज मानला जातो. वेगवान गोलंदाजांविरुद्धही त्याची कामगिरी चांगली राहिली आहे..मात्र श्रेयस अय्यरच्या कर्णधारपदाच्या दावेदारीसमोर एक मोठी अडचण आहे. कारण तो बराच काळ भारताच्या टी-२० संघाबाहेर आहे. २०२३ नंतर त्याने एकही टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामना खेळलेला नाही. तेव्हापासून दोन टी-२० विश्वचषकही पार पडले आहेत..Sports News: सूर्याचे भवितव्य जून-जुलै महिन्यात?; इंग्लंड-आयर्लंडमधील मालिकेत सातत्य दाखवावे लागणार.तरीही भारतीय निवड समिती आता श्रेयस अय्यरसोबतच संजू सॅमसनलाही भविष्यातील टी-२० कर्णधार म्हणून पाहत असल्याचे समोर येत आहे. सध्या कोणताही अंतिम निर्णय घेण्यात आलेला नाही. मात्र २०२८ च्या टी-२० विश्वचषक आणि लॉस एंजेलिस ऑलिम्पिकच्या पार्श्वभूमीवर भारत आता पुढील टी-२० चक्राची तयारी करत आहे. पुढील काही महिन्यांत मोठे बदल झाले नाहीत तर भविष्यातील योजनांमध्ये सूर्यकुमार यादवची भूमिका कमी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.