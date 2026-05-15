इंडियन प्रीमिअर लीग, बिग बॅश लीग, कॅरेबियन प्रीमिअर लीग... आदी जगभरात अनेक लीग सुरू असताना क्रिकेटचा कोणताही इतिहास नसलेल्या सौदी अरेबियामध्ये नवीन फ्रँचायझी लीग सुरू होत आहे. सौदी अरेबियात 'Dunes League T20' स्पर्धा सुरू होणार आहे. ही लीग ऑक्टोबरमध्ये खेळवली जाणार असून, तिला सौदी अरेबिया क्रिकेट फेडरेशनची मान्यता मिळाली आहे. या लीगमध्ये निवृत्त आंतरराष्ट्रीय खेळाडू तसेच सध्या फ्रँचायझी क्रिकेट खेळणारे खेळाडू सहभागी होणार आहेत.मागील पाच वर्षांत सौदी अरेबियाने क्रीडा क्षेत्रात मोठे पाऊल टाकले आहे. तेलसंपन्न असलेला हा देश आता विविध क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक करताना दिसत आहे. गेल्या काही वर्षांत त्यांनी फुटबॉल, टेनिस आणि बॉक्सिंगसारख्या स्पर्धांचे आयोजन केले आहे. आता ते क्रिकेटमध्येही जोरदार एंट्री घेत आहेत. देशात पहिल्यांदाच 'Dunes League T20' चे आयोजन करण्यात आले आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळलेले, पण सध्या फ्रँचायझी क्रिकेटमध्ये सक्रिय असलेल्या खेळाडूंचा यात समावेश असणार आहे. IPL ला टक्कर देण्यासाठी सौदी अरेबिया स्वतःची लीग सुरू करणार असल्याच्या अनेक अफवा समोर आल्या होत्या..गेल्या वर्षी सौदी अरेबियाने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स असोसिएशनने (ACA) मांडलेल्या 'ग्रँड स्लॅम' पद्धतीतील क्रिकेट स्पर्धेमध्येही गुंतवणुकीसाठी रस दाखवला होता. त्यामुळे जागतिक क्रिकेटमध्ये सौदी अरेबियाचा वाढता रस आणि आर्थिक ताकद पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. सौदी अरेबिया टप्प्याटप्प्याने क्रिकेटविश्वात प्रवेश करत आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेसोबत करार करण्यापासून ते २०२४ मधील IPL लिलावाचे आयोजन करण्यापर्यंत सौदी अरेबियाने क्रिकेटमध्ये आपली उपस्थिती वाढवली आहे.सौदी अरेबिया क्रिकेट फेडरेशनने (SACF) यूएईच्या ILT20 लीगसोबत भागीदारी केली असून, महिलांच्या 'FairBreak T20 Challenge' स्पर्धेच्या आयोजनाच्या कराराचाही त्यात समावेश आहे. सहा संघांच्या सहभागासह 'Dunes T20 League' ऑक्टोबरमध्ये सुरू होणार असून, लीगमधील सर्व सामने जेद्दाहजवळील ताइफ येथे खेळवले जाणार आहेत. ही लीग South Asian Network आणि दोन एजन्सींच्या भागीदारीत तयार करण्यात आली आहे..यामध्ये 'Unique Sports Group' चा समावेश आहे, ज्यांच्या क्लायंटमध्ये इंग्लंडचा वेगवान गोलंदाज Jofra Archer याचाही समावेश आहे. तसेच 'Prolithic' ही एजन्सी भारतीय क्रिकेटपटू Abhishek Sharma याचे व्यवस्थापन पाहते. दरम्यान, Prolithic शी संबंधित माजी भारतीय अष्टपैलू Yuvraj Singh याची या लीगचा ब्रँड अॅम्बेसेडर म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. या लीगमध्ये गेल्या दोन वर्षांत पूर्णवेळ देशासाठी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळलेल्या जास्तीत जास्त चार खेळाडूंना संधी दिली जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे या स्पर्धेसाठी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेची (ICC) विशेष मंजुरी घेण्याची आवश्यकता राहणार नाही. या स्पर्धेत सहभागी होणाऱ्या मोठ्या खेळाडूंना तब्बल 1 लाख अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत मानधन मिळू शकते. त्यामुळे 'Dunes T20 League' आर्थिकदृष्ट्याही आकर्षक स्पर्धा ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.