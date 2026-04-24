Shardul Thakur ला खेळवण्यावरून झाला वाद, बचावासाठी मुंबई इंडियन्स मैदानात.. प्रशिक्षकाने अंपायरकडे दाखवलं बोट

IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग(IPL) सुरू आहे, ज्यात चेन्नई सुपर किंग्स(Chennai Super Kings) आणि मुंबई इंडियन्स (Mumbai Indians ) यांच्यात काल ३३ वा सामना खेळला गेला. या सामन्यात चेन्नई सुपर किंग्सने १०३ धावांनी जबरदस्त विजय मिळवला. यात चेन्नईचा संजू सॅमसनने (Sanju Samson)शानदार १०१ धावा केल्या..या हंगामातील त्याचं हे दुसरं शतक आहे. चेन्नई सुपर किंग्सने या विजयासह गुणतालिकेत मोठी झेप घेतली आहे. या विजयामुळे चेन्नईचे ६ गुण झाले असून ते ८ व्या स्थानावरून थेट ५ व्या स्थानी गेले आहेत. चेन्नई सुपर किंग्सविरुद्धच्या सामन्यात शार्दूल ठाकूर फलंदाजीला आलाच कसा? यावरून वाद सुरू झाला होता. या वादावर आता मुंबई इंडियन्सने मौन तोडलं आहे..CSK च्या खेळाडूवर कोसळला दु:खाचा डोंगर; मुंबई इंडियन्सविरुद्धच्या सामन्यापूर्वी आईचे निधन.झालं असं की चेन्नईविरुद्धच्या सामन्यात शार्दूल ठाकूर फलंदाजीला आला. २०८ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना १३व्या षटकात त्याला पाठवण्यात आलं. पण तो ना प्लेइंग इलेव्हनचा भाग होता, ना इम्पॅक्ट प्लेअरच्या यादीत त्याचं नाव होतं. त्यात मुंबई इंडियन्सने आधीच दानिश मालेवारला इम्पॅक्ट प्लेअर म्हणून वापरलं होतं. असे असूनही शार्दूल फलंदाजीला कसा आला? यावरून मोठा गोंधळ निर्माण झाला..या प्रकरणावर मुंबई इंडियन्सचे प्रशिक्षक महेला जयवर्धने यांनी स्पष्टीकरण दिलं. ते म्हणाले की मिचेल सँटनरला दुखापत झाली होती आणि तो पुढे खेळू शकला नाही. झेल घेताना सँटनर जखमी झाला आणि त्याच्या जागी शार्दूल ठाकूरला संधी देण्यात आली..IPL 2026 Controvarsy: शार्दूल ठाकूर फंलदाजीला आलाच कसा? मुंबई इंडियन्सने Impact Player म्हणून दानिशला खेळवले, मग?.जयवर्धने पुढे म्हणाले, "सँटनरला आधी डोक्याला मार लागला आणि नंतर खांद्यालाही दुखापत झाली. त्याने खांद्यावर बर्फ ठेवलं, स्कॅनही करण्यात आलं, पण त्याची प्रकृती ठीक नव्हती. त्यामुळे आम्ही बदली खेळाडूची विनंती केली. हा निर्णय पूर्णपणे अंपायरवर अवलंबून होता. त्यांनी शार्दूल ठाकूरला परवानगी दिली, त्यामुळे आम्ही त्याला खेळवलं. आशा आहे की सँटनरची दुखापत गंभीर नसेल आणि तो लवकर परत येईल." मुंबई इंडियन्सचा पुढील सामना २९ एप्रिल रोजी सनरायझर्स हैदराबाद विरुद्ध होणार आहे.