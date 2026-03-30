IPL 2026: बंगळूर संघाविरुद्ध सुमार गोलंदाजीचा फटका; सनरायझर्स हैदराबाद संघाचे प्रशिक्षक डॅनियल व्हिटोरी यांची निराशा

बंगळूर : बंगळूरविरुद्धच्या सामन्यात आम्ही सुमार गोलंदाजी केली. देवदत्त पडिक्कल आणि विराट कोहली यांना वर्चस्व गाजवण्याची संधी दिली, अशी निराशा हैदराबाद संघाचे प्रशिक्षक डॅनियल व्हिटोरी यांनी व्यक्त केली..यंदाच्या आयपीएलमधील सलामीच्या सामन्यात नवा कर्णधार ईशान किशनच्या शानदार फलंदाजीच्या जोरावर हैदराबाद संघाने प्रथम फलंदाजीत नऊ बाद २०१ धावा केल्या; परंतु बंगळूर संघाने हे आव्हान १५.४ षटकांतच पार केले. पडिक्कल आणि कोहली यांच्या आक्रमणापुढे हैदराबादच्या गोलंदाजांचा निभाव लागला नाही..बंगळूरचा सलामीवीर फिल साल्टला बाद करताना केलेली सुरुवात चागली होती, त्यानंतर मात्र आमच्या गोलंदाजीचा दर्जा घसरला. स्वैर मारा करताना कोहली आणि पडिक्कल यांना मुक्तपणे फटकेबाजी करण्याची संधी दिली, असे व्हिटोरी म्हणाले.पहिली विकेट सुरुवातीला मिळाल्यानंतर अचूकता आणि शिस्तबद्धता येणे आवश्यक होते; पण तसे झाले नाही. बंगळूरची फलंदाजी खूप चांगली होती तेवढीच आमची गोलंदाजी सुमार होती, अशी थेट निराशा व्हिटोरी यांनी व्यक्त केली..सामन्याच्या सुरुवातीला बंगळूर संघाचा वेगवान गोलंदाज जेकब डफीने कशी गोलंदाजी केली हे आम्ही पाहिले. आपल्यालाही अशीच अचूक दिशा आणि टप्प्यावर मारा करायला हवा हे आम्ही ठरवले; परंतु गोलंदाजांना त्याची अंमलबजावणी करता आली नाही, असे व्हिटोरी म्हणाले..१० षटकांनंतर लय मिळण्याची चिन्हे दिसत होती. पाठोपाठ दोन विकेटही मिळाल्या होत्या; परंतु पुन्हा टप्पा भरकटला. डेव्हिड पेन आणि हर्ष दुबे यांसारखे युवा गोलंदाज धडा घेतील आणि पुढच्या सामन्यात सुधारणा करतील, अशी आशा व्हिटोरी यांनी व्यक्त केली..चिन्नास्वामी स्टेडियमच्या पाटा खेळपट्टीवर आम्ही द्विशतकी मजल मारली; परंतु या धावा विजयासाठी अपुऱ्या ठरल्या. काही वर्षांपूर्वी २०० धावा सुरक्षित मानल्या गेल्या असत्या; पण आता खेळाची दिशा बदलली आहे, असे व्हिटोरी यांनी सांगितले..आमच्या संघाचे धडाकेबाज सलामीवीर ट्रॅव्हिस हेड आणि अभिषेक शर्मा यांच्याकडून अधिक अपेक्षा असल्याचे व्हिटोरी यांनी सूचित केले. ते लवकर बाद झाल्यामुळे मधल्या फळीवर दडपण आले; मात्र ईशान किशन आणि क्लासेन यांनी डाव सावरला. परिणामी, आम्हाला द्विशतकी मजल मारता आली, असे व्हिटोरी म्हणाले. फलंदाजीवर आमचा पूर्ण विश्वास आहे. सातव्या क्रमांकावर येणारा अनिकेत वर्मादेखील आक्रमक खेळून आम्हाला अपेक्षित धावांपर्यंत नेऊ शकतो. आम्ही केवळ सलामीवीरांवर अवलंबून नाही, हेसुद्धा स्पष्ट होणारे आहे, असे मत व्हिटोरी यांनी मांडले.