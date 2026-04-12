फॅनच्या कृतीनं टीम डेव्हिड वैतागला, हातातला फोन घेतला अन्....; विमानतळावरील Video Viral

आयपीएल २०२६ चा हंगाम सुरू आहे. या हंगामातील २० वा सामना आज रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू आणि मुंबई इंडियन्स यांच्यात मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर संध्याकाळी ७.३० वापासून सुरू होईल. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूला आपल्या मागील सामन्यात राजस्थान रॉयल्सकडून पराभव पत्करावा लागला होता. आज रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू मुंबईविरुद्ध मैदानात उतरणार आहे. सामन्यापूर्वी बंगळुरूचा खेळाडू टीम डेव्हिड याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल होत आहे. ज्यात डेव्हिड चाहत्याचा फोन हिसकावताना दिसत आहे. हा व्हायरल व्हिडिओ मुंबई विमानतळावरचा असल्याचं सांगितलं जात आहे..झालं असं की टीम डेव्हिड गुवाहाटीतून मुंबईला आला, तेव्हा विमानतळावर चाहत्यांनी त्याच्यासोबत फोटो काढण्यासाठी गर्दी केली. टीम डेव्हिड आपल्या कारमध्ये बसत असताना, अनेक चाहते त्याच्या जवळ फोटो काढण्यासाठी आले, पण एक चाहता त्याच्या जास्तच जवळ आला. त्या चाहत्याने डेव्हिडचा अचानक हात पकडला आणि सेल्फी घेण्याचा प्रयत्न करत होता. चाहत्याच्या अशा वागण्याने टीम डेव्हिड चांगलाच संतापला..पण त्याने ही स्थिती चांगल्या प्रकारे हाताळली. त्या माणसाने सेल्फी काढण्यासाठी केलेली जबरदस्ती त्याला अजिबात आवडली नसली, तरी त्याने त्या माणसाकडून फोन घेतला. त्याने तो त्याला परत दिला आणि सेल्फी काढण्यासाठी जबरदस्ती करू नये असा इशारा देत तो आपल्या कारमध्ये बसला..याचा व्हिडिओ आता सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल होत आहे. आयपीएलचा हंगाम सुरू झाला की असे अनेक व्हिडिओ व्हायरल होत असतात, असाच एक ईशान किशनचा देखील व्हिडिओ व्हायरल झाला होता, ज्यात विमानतळावर एका व्यक्तीने त्याच्यासोबत जबरदस्तीने सेल्फी काढण्याचा प्रयत्न केला होता..'मी परदेशी खेळाडू नाही, मला का...' CSK vs RCB सामन्याआधी विराट कोहलीचा Video चर्चेत .आज रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू आणि मुंबई इंडियन्स यांच्यात एक महत्त्वपूर्ण सामना रंगणार आहे. दोन्ही संघ आपले मागील सामने गमावून आले आहेत. या हंगामातील मुंबई इंडियन्सने पहिला सामना जिंकल्यानंतर सलग दोन सामने गमावले आहेत, तर दुसरीकडे रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने आपले दोन्ही सामने जिंकले आहेत, पण त्यांनी आपला मागील सामना राजस्थानकडून गमावला होता. आज या दोन्ही संघात चांगली लढत आपल्याला पाहायला मिळणार आहे.