Virat Kohli: विराट कोहली पुन्हा कसोटी क्रिकेट खेळणार? बालपणीच्या प्रशिक्षकांच्या 'त्या' वक्तव्यामुळे चाहत्यांमध्ये आनंदाची लाट

Can Virat Kohli Return To Test Cricket?: भारताचा स्टार खेाडू आणि 'चेस मास्टर' म्हणून ओळखला जाणारा विराट कोहली(Virat Kohli) याने कसोटी आणि टी-२० क्रिकेटमधून आधीच निवृत्ती घेतली आहे. सध्या तो फक्त आंतरराष्ट्रीय एकदिवसीय क्रिकेट खेळत आहे. २०२४ मध्ये भारताने टी-२० विश्वचषक जिंकल्यानंतर विराट कोहलीने टी-२० क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली होती. त्यानंतर त्याने कसोटी क्रिकेटलाही रामराम ठोकला. मात्र त्याच्या फिटनेसकडे पाहता त्याच्या या निर्णयावर अनेकांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे..त्याच्या निवृत्तीनंतर आता पुढील वाटचालीबाबत चर्चांना उधाण आले आहे. अनेक माजी क्रिकेटपटू आणि तज्ज्ञांनी विराटने आपला निर्णय बदलून पुन्हा कसोटी क्रिकेटमध्ये यावे, अशी इच्छा व्यक्त केली आहे. दरम्यान, त्याचे बालपणीचे प्रशिक्षक राजकुमार शर्मा यांच्या वक्तव्यामुळे चाहत्यांमध्ये आशेचा किरण निर्माण झाला आहे..Virat Kohli: गरज नसेल तर स्वतःहून बाजूला होतो! विराटचे धक्कादायक विधान, वारंवार सिद्ध करायला लावणे अयोग्य .राजकुमार शर्मा यांनी 'एक्सप्रेस कॅफे पॉडकास्ट'मध्ये बोलताना सांगितले की, "विराटचे अनेक चाहते मला सांगतात की, कृपया त्याला कसोटी क्रिकेटमध्ये परत यायला सांगा, कारण तो तुमचं ऐकतो." यावेळी त्यांना विचारण्यात आले की, त्यांनी स्वतः विराटला पुनरागमनाबद्दल काही सांगितले का? त्यावर ते म्हणाले, "हो, मी त्याच्याशी याबाबत बोललो आहे. आता पुढे काय होतं ते पाहूया.".विराट कोहली हा भारताचा सर्वात यशस्वी कसोटी कर्णधार मानला जातो. त्याने १२३ कसोटी सामन्यांमध्ये ९,२३० धावा केल्या आहेत. २०११ मध्ये भारतीय संघात पदार्पण करणाऱ्या या आक्रमक फलंदाजाने आपल्या मेहनतीच्या जोरावर जागतिक क्रिकेटमध्ये वेगळी ओळख निर्माण केली..'Virat Kohli भारतासाठी अजून ५-६ वर्षे खेळू शकतो', दिग्गज खेळाडूचा मोठा दावा; वाचा सविस्तर.त्याच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघाने ६८ कसोटी सामन्यांपैकी ४० सामने जिंकले, १७ सामने गमावले तर ११ सामने अनिर्णित राहिले. विराटची विजयाची टक्केवारी ५८.८२ टक्के इतकी होती, जी कोणत्याही भारतीय कसोटी कर्णधारापेक्षा अधिक आहे. त्याच्या नेतृत्वात भारताने आयसीसी कसोटी क्रमवारीत अव्वल स्थान गाठले होते. तसेच २०२१ मध्ये भारताला पहिल्या जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेच्या अंतिम फेरीतही पोहोचवले होते.