बाबो..! 'या' रिलस्टारच्या फोटोला विराटने केलं लाईक, कोण आहे ती?

IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेचा थरार चांगलाच रंगला आहे. या हंगामात गतविजेत्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू संघाची कामगिरी चांगली आहे. या हंगामात बंगळुरूने आतापर्यंत ५ सामने खेळले आहेत, ज्यात बंगळुरूने ४ सामन्यांत विजय मिळवला आहे. आणि गुणतालिकेत ते दुसऱ्या स्थानावर आहेत. या हंगामात रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूचा स्टार खेळाडू आणि माजी कर्णधार विराट कोहली दमदार फॉर्ममध्ये आहे..विराट कोहलीने ५ सामन्यांत ५७ च्या सरासरीने आणि १५८ पेक्षा जास्त स्ट्राइक रेटने आतापर्यंत २२८ धावा केल्या आहेत. विराट प्रत्येक वेळा वेगवेगळ्या गोष्टींमुळे चर्चेत असतो, परंतु आता तो एका जर्मन इन्फ्लुएन्सरच्या जुन्या इन्स्टाग्राम पोस्टला लाईक केल्यामुळे चर्चेत आला आहे. आता ही जर्मन इन्फ्लुएन्सर कोण आहे? आणि यावेळी खरंच विराटने पोस्ट लाईक केलं का असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत..'मी परदेशी खेळाडू नाही, मला का...' CSK vs RCB सामन्याआधी विराट कोहलीचा Video चर्चेत .विराट कोहलीची सध्या सोशल मीडियावर खूप चर्चा सुरू आहे, क्रिकेटमुळे नाही तर विराटची चर्चा आता एका वेगळ्या कारणामुळे होत आहे. विराटने जर्मन इन्फ्लुएन्सर लिझलाझच्या एका फोटोला लाईक केल्यामुळे तो आता चर्चेचा विषय बनला आहे. लिझलाझच्या फोटोला लाईक केल्याचं पाहून फॅन्सकडून मीम्स आणि जोक्स सुरू झाले आहेत. याचे स्क्रीनशॉट्स व्हायरल होत आहेत. गेल्या वर्षी देखील विराट कोहली अशाच एका पोस्टच्या लाईकमुळे चर्चेत आला होता. अभिनेत्री अवनीत कौरच्या फोटोला लाईक केल्यामुळे त्याला स्पष्टीकरण द्यावं लागलं होतं..कोण आहे लिझलिझलाझ एक ब्लॉगर आहे, त्याचबरोबर ती गायिका आहे. तिने तिच्या इंस्टाग्राम बायोमध्ये नमूद केलं आहे. ती जर्मनीमध्ये राहते आणि तिने मानसशास्त्रामध्ये पदव्युत्तर पदवी मिळवली आहे. सोशल मीडियावर तिचा प्रचंड चाहता वर्ग आहे. तिचे जवळपास पाच लाख फॉलोअर्स आहेत. ती अनेकदा भारतीय कलाकार आणि छायाचित्रकारांसोबत काम करते. ती फॅशन, ट्रॅव्हल आणि लाइफस्टाइल संबंधित व्हिडिओ शेअर करत असते. या घटनेमुळे सोशल मीडियावर मीम्सचा भडिमार सुरू आहे..Vaibhav Sooryavanshi च्या बॅटिंगने किंग कोहलीलाही पाडली भूरळ; RCB हरल्यानंतरही विराटचं त्याला स्पेशल गिफ्ट.अल्गोरिदमकाही तज्ज्ञांच्या मते, हे केवळ इंस्टाग्राम अल्गोरिदममधील त्रुटीमुळे किंवा चुकून लागलेल्या 'लाईक'मुळे घडले असावे. मात्र, यामुळे बिलीच्या फॉलोअर्समध्ये अचानक मोठी वाढ झाली आहे आणि तिला याचा मोठा फायदा होईल. याबाबत अद्याप तरी विराट कोहलीकडून काही स्पष्टीकरण आले नाही.