Who is Sameer Rizvi : 8.4 कोटी...! अवघ्या वयाच्या 20 व्या वर्षी समीरला CSK ने बनवले करोडपती

Who is Sameer Rizvi Sold to Chennai Super Kings News : उत्तर प्रदेशकडून खेळणाऱ्या युवा अनकॅप्ड समीर रिझवीवर आयपीएलमध्ये पैशांचा पाऊस पडला. त्याला चेन्नई सुपर किंग्ज संघाने तब्बल 8.40 कोटी रुपये खर्च करून आपल्या ताफ्यात घेतले.

चेन्नई संघाने 20 वर्षीय समीरवर मोठा डाव खेळला आहे. समीर गेल्या काही काळापासून देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये चमकदार कामगिरी करताना दिसत होता, त्याचेच फळ त्याला या लिलावात मिळाले. समीरची मूळ किंमत फक्त 20 लाख रुपये होती.