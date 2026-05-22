MS Dhoni खेळणार की नाही, हा प्रश्न खरंच तुम्ही मला विचारताय? CSK कोच असं काही बोलून गेले की...

CSK Coach Gives Big Update On Dhoni Ipl 2027: इंडियन प्रीमियर लीग(IPL) २०२६ च्या स्पर्धेत चेन्नईचे चाहते धोनी (MS DHONI) मैदानात कधी उतरतो याची वाट पाहत होते, परंतु संपूर्ण हंगामातील साखळीचे १४ सामने उलटले तरीही चाहत्यांचा लाडका 'थाला' मैदानात खेळायला उतरला नाही. सुरुवातीला चेन्नईच्या संघ व्यवस्थापनाकडून सांगण्यात आलं होतं की, धोनी पोटरीच्या दुखापतीमुळे सुरुवातीचे २ आठवडे मैदानापासून दूर राहणार आहे, परंतु तो या हंगामात खेळू शकला नाही. मात्र आता धोनी २०२७ चा आयपीएल हंगाम खेळणार का, याबाबत सीएसकेच्या प्रशिक्षकांनी मोठं वक्तव्य केलं आहे..खरं तर धोनी आयपीएल २०२६ च्या संपूर्ण हंगामाला मुकला आहे, मात्र चाहते अजूनही तो पुढच्या हंगामात खेळेल अशी अपेक्षा करत आहेत. अशातच चेन्नई संघाचे गोलंदाजी प्रशिक्षक एरिक सायमन्स यांनी आयपीएल २०२७ मध्ये एमएस धोनीच्या पुनरागमनाची शक्यता नाकारलेली नाही. चेन्नई संघाच्या गोलंदाजी प्रशिक्षकांच्या मते, एमएस धोनी आयपीएल २०२७ चा हंगाम खेळू शकतो..पुढे ते म्हणाले की, पुढच्या हंगामात खेळायचं की नाही हे पूर्णपणे त्याच्यावर अवलंबून आहे. खेळण्याबाबत अंतिम निर्णय हा धोनीचाच असणार आहे. संघ किंवा इतर कोणीही त्याच्यावर जबरदस्ती करणार नाही. धोनी त्याच्या तंदुरुस्ती आणि इच्छेनुसार विचार करून निर्णय घेईल, असं चेन्नईच्या गोलंदाजी प्रशिक्षकांनी सांगितलं..धोनी संपूर्ण हंगामात खेळला नाही, परंतु तो यष्टीरक्षक-फलंदाज म्हणून सरावामध्ये चांगल्या लयीत दिसत होता आणि नेट्समध्ये पूर्वीसारखीच फलंदाजी करत होता. त्याने नेट्समध्ये सफाईदार फटके खेळले, असंही सायमन्स यांनी सांगितलं..सायमन्स यांना जेव्हा विचारण्यात आलं की धोनी पुढच्या हंगामात खेळेल का, तेव्हा ते म्हणाले, "तुम्ही खरंच मला हा प्रश्न विचारत आहात का? खरं सांगायचं झालं तर त्याने नेट्समध्ये खूप चांगले फटके मारले आहेत. त्याच्या पायाला दुखापत झाली होती, त्यामुळे त्याला धावणं कठीण जात होतं. म्हणून तो खेळू शकला नाही.".ते पुढे म्हणाले, "मी नेहमीच सांगत असतो की धोनीला हे माहिती असतं की तो केव्हा फिट आहे आणि केव्हा नाही. जरी त्याने नेट्समध्ये चांगले फटके मारले असले तरी अंतिम निर्णय तो स्वतः घेतो. एमएसला माहिती असतं की तो कधी फिट आहे आणि कधी खेळू शकतो. तो संघासाठी योग्य निर्णय घेतो. वैयक्तिक स्वार्थासाठी तो कधीच निर्णय घेत नाही. पण मला त्याला पुन्हा मैदानात खेळताना पाहायला नक्कीच आवडेल." असं चेन्नईच्या गोलंदाजी प्रशिक्षक एरिक सायमन्स यांनी सामन्यानंतरच्या सादरीकरणात सांगितलं.