Dope Test : यशस्वी जैस्वाल, शफाली वर्मा यांना NADA ने पाठवली नोटीस

NADA Notice: भारतीय क्रिकेट विश्वातून एक मोठी बातमी समोर आली आहे. भारतीय संघाचे दोन स्टार खेळाडू यशस्वी जैस्वाल आणि शफाली वर्मा यांच्याबाबत ही बातमी असून आता त्यांच्या अडचणी वाढताना दिसत आहेत. यशस्वी जैस्वाल आणि शेफाली वर्मा यांनी डोप टेस्ट न दिल्यामुळे NADA ने त्यांना नोटीस पाठवली आहे. यशस्वी सध्या आयपीएल २०२६ च्या १९ व्या हंगामात राजस्थान रॉयल्सकडून खेळत आहे, तर शफाली वर्मा दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध सुरू असलेल्या टी-२० मालिकेत खेळत आहे..नॅशनल अँटी डोपिंग एजन्सीने या दोन्ही खेळाडूंचं “वेयरअबाउट फेल्योर” अंतर्गत मिस टेस्ट रेकॉर्ड केलं आहे. म्हणजेच या दोन्ही खेळाडूंनी टेस्टच्या नियमित वेळ आणि ठिकाणी उपस्थिती दर्शवली नाही. या प्रकरणात शफाली वर्मा आणि यशस्वी जैस्वाल या दोन्ही खेळाडूंना आपलं स्पष्टीकरण देण्याची संधी देण्यात आली आहे. एखादा खेळाडू १२ महिन्यांत ३ वेळा डोप टेस्ट चुकवतो, तर ते अँटी डोपिंग नियमांचं उल्लंघन मानलं जातं. अशा परिस्थितीत त्या खेळाडूंवर २ वर्षांची बंदी देखील घातली जाऊ शकते..IPL 2026 : खेळाडू हनी ट्रॅपच्या जाळ्यात? BCCI ला भीती, फ्रँचायझीना पाठवलं ८ पानांची नियमावली.रजिस्टर्ड टेस्टिंग पूल (RTP) मध्ये असलेल्या खेळाडूंना डोप चाचणीसाठी दिवसाची वेळ आणि ठिकाण नोंदवणं गरजेचं असतं. यानुसार अधिकारी नमुने गोळा करण्यासाठी ठरलेल्या वेळी त्या ठिकाणी पोहोचतात..NADA ने पाठवलेल्या नोटीसमध्ये म्हटलं आहे की, गेल्या वर्षी १७ डिसेंबर रोजी यशस्वी जैस्वालची डोप चाचणी घेण्यासाठी अधिकारी गेले होते, मात्र त्यावेळी यशस्वी अनुपस्थित होता. त्याचप्रमाणे शेफाली वर्माचा नमुना ७ नोव्हेंबर रोजी घ्यायचा होता, पण ती देखील ठरलेल्या वेळेत उपस्थित राहिली नाही. हे दोन्ही क्रिकेटपटू RTP अंतर्गत येतात..Rohit Sharma Wife Viral Video : रोहित शर्मावर भडकली पत्नी रितिका! T20 वर्ल्ड कप जिंकल्यानंतर असं काय झालं, की कॅमेऱ्यासमोरच सुरू झाला वाद? पहा भांडणाचा व्हिडिओ.मिस टेस्ट रेकॉर्ड झाल्यानंतर देखील या दोन्ही खेळाडूंना आपलं स्पष्टीकरण देण्यासाठी आणखी एक संधी देण्यात आली आहे.शफाली वर्मा आणि यशस्वी यांना याबाबत उत्तर देण्यासाठी ७ दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. अहवालानुसार दोन्ही क्रिकेटपटूंना १८ आणि २० फेब्रुवारी रोजी उत्तर देण्यास सांगितलं होतं, मात्र त्यांच्याकडून कोणतंही उत्तर देण्यात आलं नाही. त्यानंतर NADA ने याला पहिलं मिस टेस्ट रेकॉर्ड मानलं. NADA ने याची माहिती BCCI आणि ICCलाही दिली आहे. आता दोन्ही खेळाडूंना सावध राहावं लागणार आहे. कारण त्यांच्या नावावर आणखी २ मिस टेस्ट रेकॉर्ड झाल्यास त्यांच्यावर २ वर्षांची बंदी देखील घातली जाऊ शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.