Dope Test : यशस्वी जैस्वाल, शफाली वर्मा यांना NADA ने पाठवली नोटीस

NADA SENDS NOTICE TO INDIAN CRICKETERS: भारतीय क्रिकेटमधील दोन स्टार खेळाडू यशस्वी जैस्वाल आणि शफाली वर्मा यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. डोप टेस्टसाठी अनुपस्थित राहिल्यामुळे NADA ने दोघांनाही नोटीस पाठवली आहे. आणखी दोन वेळा मिस टेस्ट झाल्यास त्यांच्यावर दोन वर्षांची बंदी लागू शकते.
NADA Notice: भारतीय क्रिकेट विश्वातून एक मोठी बातमी समोर आली आहे. भारतीय संघाचे दोन स्टार खेळाडू यशस्वी जैस्वाल आणि शफाली वर्मा यांच्याबाबत ही बातमी असून आता त्यांच्या अडचणी वाढताना दिसत आहेत. यशस्वी जैस्वाल आणि शेफाली वर्मा यांनी डोप टेस्ट न दिल्यामुळे NADA ने त्यांना नोटीस पाठवली आहे. यशस्वी सध्या आयपीएल २०२६ च्या १९ व्या हंगामात राजस्थान रॉयल्सकडून खेळत आहे, तर शफाली वर्मा दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध सुरू असलेल्या टी-२० मालिकेत खेळत आहे.

