FIFA: फिफा वर्ल्डकपमधून कोणीही बाहेर काढू शकत नाही! डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या वक्तव्यानंतर इराणच्या फुटबॉल संघाचे चोख प्रत्युत्तर

जिनेव्हा : इराणच्या राष्ट्रीय फुटबॉल संघाने अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या वक्तव्याला जोरदार प्रतिवाद करत, पुरुषांच्या फिफा विश्वकरंडक या प्रतिष्ठेच्या स्पर्धेतून त्यांना कोणीही बाहेर करू शकत नाही, असे स्पष्ट केले आहे..इराण फुटबॉल संघाकडून गुरुवारी सोशल माध्यमावर करण्यात आलेल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, विश्वकरंडक ही आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा आहे आणि तिचे संचालन फिफा करते, कोणत्याही व्यक्ती किंवा देशाकडे त्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे इराणच्या संघाला स्पर्धेतून बाहेर काढण्याचा अधिकार कुणालाही नाही..याआधी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सोशल माध्यमावर केलेल्या पोस्टमध्ये म्हटले होते की, इराणचा संघ विश्वकरंडकामध्ये येण्यास स्वागतार्ह आहे. मात्र, सध्या सुरू असलेल्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या सुरक्षिततेची हमी देणे कठीण आहे. त्यामुळे सुरक्षिततेसाठी त्यांचा सहभाग योग्य नाही..इराणचे क्रीडामंत्री अहमद डोन्यामाली यांनी याआधी राज्य दूरदर्शनला दिलेल्या मुलाखतीत सध्याच्या युद्धजन्य परिस्थितीत संघाला विश्वकरंडकात सहभागी होणे कठीण असल्याचे संकेत दिले होते. मात्र, संघाच्या सोशल माध्यमावरील पोस्टमधून त्यांनी स्पर्धेत खेळण्याची तयारी असल्याचे स्पष्ट केले आहे..इराणचा फुटबॉल संघ सध्या आशियातील बलाढ्य संघांपैकी एक मानला जातो आणि फिफा क्रमवारीत तो २०व्या स्थानावर आहे. इराणने सलग चौथ्यांदा वर्ल्ड कपसाठी पात्रता मिळवली आहे. स्पर्धेपूर्वी इराणचा संघ ॲरिझोनातील ट्यूसॉन येथील कॅम्पमध्ये सराव करण्याची योजना आखत आहे. तसेच ३० एप्रिल रोजी कॅनडातील व्हँकुव्हर येथे होणाऱ्या फिफाच्या वार्षिक काँग्रेसला इराणचे अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत..यजमान देशाचा पाय खोलातत्यावर प्रतिक्रिया देताना इराणच्या संघाने म्हटले की, "कोणताही देश किंवा व्यक्ती इराणच्या राष्ट्रीय संघाला वर्ल्डकपमधून वगळू शकत नाही. उलट जे यजमान देश असूनही सहभागी संघांना सुरक्षा देऊ शकत नाहीत, त्यांच्याबाबतच प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो.".साखळी सामने अमेरिकेतयंदाचा फिफा विश्वकरंडक अमेरिका, कॅनडा आणि मेक्सिको येथे संयुक्तपणे होणार आहे. इराणचे साखळी टप्प्यातील सर्व तीन सामने अमेरिकेत होणार आहेत. इराणचा पहिला सामना १५ जूनला न्यूझीलंडविरुद्ध इंगलवूड येथे होणार आहे. त्यानंतर २१ जूनला बेल्जियमविरुद्ध सामना होईल. साखळी टप्प्यातील शेवटचा सामना २६ जूनला सीटल येथे इजिप्तविरुद्ध खेळला जाणार आहे.