Iran-Belgium FIFA: इराण-बेल्जियम गोलशून्य बरोबरी; गोलरक्षक अलिझेरा बैरानवंदची अप्रतिम कामगिरी

इंग्लेवूड (कॅलिफोर्निया): अलिझेरा बैरानवंद याने गोलजाळ्यात जातील, असे तब्बल सात फटके अडवले, त्यामुळे इराणने विश्वकरंडक फुटबॉल स्पर्धेत बेल्जियमला गोलशून्य बरोबरीत रोखले. बेल्जियमला उत्तरार्धात १० खेळाडूंसह खेळण्याची वेळ आली होती. बेल्जियमचा गोलरक्षक नॅथन एन्गोय याला ६६व्या मिनिटाला रेड कार्ड दाखवून बाहेर काढण्यात आले. त्याने फुटबॉल पाठीमागे मारला आणि इराणच्या मेहदी तारेमी याच्याविरुद्ध जाणीवपूर्वक फाऊल केला. या वेळी इराणचा हमखास गोल होऊ शकला असता..इराणला संधी मिळाल्या; परंतु त्याचा फायदा घेता आला नाही, बेल्जियमने गोल करण्याच्या संधी स्वतःहून तयार केल्या; परंतु त्यांनाही गुणफलकावर गोल नोंदवता आला नाही. परिणामी, दोन्ही संघांना त्यांच्या दोन्ही सामन्यांत बरोबरीवर समाधान मानावे लागले आहे. त्यामुळे दोन्ही संघांनी सामन्यानंतर निराश मनाने स्टेडियम सोडले..IND vs IRE: माशी शिंकली, आयर्लंड मालिका सुरू होण्यापूर्वी भारताच्या स्टार खेळाडूने माघार घेतली; इंग्लंडविरुद्धही खेळण्याची शक्यता कमी....मायदेशातील युद्ध परिस्थितीमुळे इराणच्या विश्वकरंडक तयारीवर परिणाम झालेला आहे. आता अमेरिकेतील प्रत्येक साखळी सामन्यासाठी त्यांना आदल्या दिवशी प्रवास करावा लागत आहे. तसेच सामना संपल्यानंतर तासाभरात मेक्सिको येथे परतावे लागत आहे. तरीही युरोपमधील पॉवरहाउस समजल्या जाणाऱ्या बेल्जियमला पराभूत करण्याची एक सुवर्णसंधी त्यांना मिळाली होती. जागतिक फुटबॉल क्रमवारीत बेल्जियमचा संघ दहाव्या क्रमांकावर आहे..इराणचा संघ सलग दुसऱ्या सामन्यासाठी लॉस एंजेलिस परिसरात परतला. या सामन्यासाठी परदेशस्थ इराणी चाहत्यांनी खचाखच गर्दी केली होती, ते संघाला पाठिंबा देत होते आणि राष्ट्रगीतावर संताप व्यक्त करीत तसेच शेकडो सिंह आणि सूर्य ध्वज प्रदर्शित करून इराणी सरकारचा निषेध करीत होते..भारताचा Manav Suthar गाजवतोय इंग्लंडचं मैदान! दोन सामन्यातच घेतल्या ११ विकेट्स.बेल्जियमला सलामीच्या इजिप्तविरुद्धच्या सामन्यात १-१ अशा बरोबरीवर समाधान मानावे लागले होते; परंतु हा गोल इजिप्तच्या खेळाडूकडून स्वयंगोल झाला होता, त्यामुळे बेल्जियमच्या खेळाडूकडून अजून स्पर्धेत एकही गोल झालेला नाही.बेल्जियमचा संघ सलग १५ सामन्यांत अपराजित आहे; परंतु या विश्वकरंडक स्पर्धेत दोन सामन्यांत मिळून ५३ शॉट्स मारून त्यांना एकही गोल करता आलेला नाही. इराणविरुद्धच्या या सामन्यात पहिल्या ६० मिनिटांच्या खेळात बेल्जियमचे निर्विवाद वर्चस्व होते; परंतु यादरम्यान पहिला गोल इराणचा होऊ शकला असता; मात्र बेल्जियमचा गोलरक्षक थिबॉट कॉर्टिसने तो प्रयत्न हाणून पाडला. त्यानंतर इराणच्या तारेमीने एक चेंडू गोलजाळ्यात मारलाही होती; मात्र व्हिडिओ रिव्ह्यूमध्ये तो ऑफसाइड ठरला.\\.लुकाकू निष्प्रभइराणचा गोलरक्षक अलिझेरा बैरानवंद याने कमालीचे गोलरक्षक केले. ८६व्या मिनिटाला बेल्जियमच्या एका सुवर्णसंधीवर त्याने पाणी फेरले. बेल्जियमचा अनुभवी रोमेलू लुकाकू सामन्यातील पहिल्या ७३ मिनिटांच्या खेळात मैदानावर होता, त्यात त्याच्यासाठी गोलजाळ्याच्या दिशेने फटका मारण्याची एकदाच संधी मिळाली होती.इराण दुसऱ्या स्थानावरग गटातील चारही संघांचे प्रत्येकी दोन सामने झाले आहेत. इजिप्त चार गुणांसह पहिल्या तर इराण दोन गुणांसह दुसऱ्या स्थानावर आहे. बेल्जियमचेही दोन गुण आहेत; परंतु ते तिसऱ्या क्रमांकावर आहेत. इजिप्तविरुद्धच्या अखेरच्या साखळी सामन्यावर इराणचे भवितव्य निश्चित होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.