क्रीडा

Iran-Belgium FIFA: इराण-बेल्जियम गोलशून्य बरोबरी; गोलरक्षक अलिझेरा बैरानवंदची अप्रतिम कामगिरी

Iran Holds Belgium to a Goalless Draw: इराण vs बेल्जियम सामन्यात गोलशून्य बरोबरी; अलिरेझा बेइरानवंद च्या अप्रतिम गोलरक्षणामुळे बेल्जियमला गोल करता आला नाही.
Iran-Belgium FIFA

Iran-Belgium FIFA

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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इंग्लेवूड (कॅलिफोर्निया): अलिझेरा बैरानवंद याने गोलजाळ्यात जातील, असे तब्बल सात फटके अडवले, त्यामुळे इराणने विश्वकरंडक फुटबॉल स्पर्धेत बेल्जियमला गोलशून्य बरोबरीत रोखले. बेल्जियमला उत्तरार्धात १० खेळाडूंसह खेळण्याची वेळ आली होती. बेल्जियमचा गोलरक्षक नॅथन एन्गोय याला ६६व्या मिनिटाला रेड कार्ड दाखवून बाहेर काढण्यात आले. त्याने फुटबॉल पाठीमागे मारला आणि इराणच्या मेहदी तारेमी याच्याविरुद्ध जाणीवपूर्वक फाऊल केला. या वेळी इराणचा हमखास गोल होऊ शकला असता.

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