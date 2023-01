By

Ishaan Kishan dropped out first one day fans mimes viral : भारतानं श्रीलंकेच्या विरुद्ध टी २० मालिका जिंकली आणि चाहत्यांनी संघावर कौतूकाचा वर्षाव केला. हार्दिक पांड्याच्या नेतृत्वात नव्या दमाच्या खेळाडूंनी जिंकलेल्या या मालिकेचं कौतूक होतंय. मात्र यासगळ्यात एका खेळाडूला डावलण्यात आले आणि सोशल मीडियावर वेगळ्याच चर्चेला सुरुवात झाली.

इशान किशनला श्रीलंकेविरुद्धच्या पहिल्या सामन्यासाठी तरी वगळण्यात आले. त्याच्याऐवजी पुन्हा एकदा शुभमन गिलला संधी देण्यात आली. गिलनं शेवटच्या टी २० सामन्यात समाधानकारक कामगिरी केली होती. अर्थात तिला ती करावी लागणार होती. कारण त्यापूर्वी तो फ्लॉप झाला होता. अता पुन्हा संघात स्थान मिळावं यासाठी त्याला झगडावं लागणार होतं.

Also Read - या महामार्गामुळं खरंच येईल 'समृद्धी'?

ईशानला सामन्यात स्थान न मिळाल्यानं सोशल मीडियावर मात्र वेगवेगळ्या मीम्सचा वर्षाव होताना दिसतो आहे. त्यामध्ये एकानं तर ईशानच्या आत्मचरित्राचा उल्लेख करुन आपण एवढी कामगिरी केली असताना टीममध्ये का घेतले गेले नाही असा प्रश्न संबंधित नेटकऱ्यानं विचारला आहे. ईशानच्या चाहत्यांना देखील त्यामुळे खूप वाईट वाटले आहे.

गुवाहाटीमध्ये सुरु असणाऱ्या श्रीलंकेच्या सामन्यात अनेक खेळाडूंना विश्रांती देण्यात आली आहे. त्यामध्ये इशानला डावलण्यात आल्यानं चाहते नाराज झाले आहेत. सुर्यकुमार यादवला देखील स्थान देण्यात आलेले नाही त्यावर देखील सोशल मीडियावर व्हायरल झालेले मीम्स लक्ष वेधून घेताना दिसत आहे.

इशान हा रोहित शर्मासोबत ओपनिंग करणार होता. व्यवस्थापनानं सुर्यकुमारलाही विश्रांती दिल्यानं कित्येकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. जे खेळाडू चांगली कामगिरी करतात त्यांना फॉरमॅट चेंज होताच विश्रांती का देतात असा प्रश्न नेटकरी विचारु लागले आहेत. सोशल मीडियावर या मीम्सला मोठा प्रतिसाद मिळत आहे.