क्रीडा

T20 world Cup : भारतासाठी दोन वर्षात एकही सामना खेळला नाही, आता थेट टी-२० विश्वकप संघात मिळाली संधी, कोण आहे तो खेळाडू?

Ishan Kishan Gets T20 World Cup Chance After 2 Years : आगामी विश्वकप स्पर्धेसाठी १५ खेळाडूंची निवड करण्यात आली आहे. यात ईशान किशनला देखील संधी देण्यात आली आहे. पण त्याच्या निवडीने सर्वांचंच लक्ष वेधलं आहे.
Ishan Kishan Gets T20 World Cup Chance After 2 Years

Ishan Kishan Gets T20 World Cup Chance After 2 Years

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

Ishan Kishan returns to Team India after two years : आगामी टी-२० विश्वकप स्पर्धेसाठी भारतीय संघाची अधिकृत घोषणा करण्यात आली असून या स्पर्धेसाठी १५ खेळाडूंची निवड करण्यात आली आहे. मात्र, एका खेळाडूच्या निवडीने सर्वांचंच लक्ष वेधलं आहे. कारण या खेळाडूने गेल्या दोन वर्षात भारतीय संघासाठी एकही आंतरराष्ट्रीय टी-२० ( T20 world Cup) सामना खेळलेला नाही. इतकच काय तो बीसीसीआयच्या सेंट्रल कॉट्रकचा देखील भाग नाही. मात्र, तरीही त्याला भारतीय संघात संधी देण्यात आली. हा खेळाडू दुसरा तिसरा कुणी नसून इशान किशन (Ishan Kishan) आहे.

Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News
ICC Mens T20 World Cup
cricket news today
Ishan Kishan
T20 World Cup squad
T20 World Cup Team

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com