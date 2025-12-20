T20 world Cup : भारतासाठी दोन वर्षात एकही सामना खेळला नाही, आता थेट टी-२० विश्वकप संघात मिळाली संधी, कोण आहे तो खेळाडू?

Ishan Kishan returns to Team India after two years : आगामी टी-२० विश्वकप स्पर्धेसाठी भारतीय संघाची अधिकृत घोषणा करण्यात आली असून या स्पर्धेसाठी १५ खेळाडूंची निवड करण्यात आली आहे. मात्र, एका खेळाडूच्या निवडीने सर्वांचंच लक्ष वेधलं आहे. कारण या खेळाडूने गेल्या दोन वर्षात भारतीय संघासाठी एकही आंतरराष्ट्रीय टी-२० ( T20 world Cup) सामना खेळलेला नाही. इतकच काय तो बीसीसीआयच्या सेंट्रल कॉट्रकचा देखील भाग नाही. मात्र, तरीही त्याला भारतीय संघात संधी देण्यात आली. हा खेळाडू दुसरा तिसरा कुणी नसून इशान किशन (Ishan Kishan) आहे. .निवड समितीने ईशान किशनला विश्वकपसाठी संधी दिली आहे. नुकताच झालेल्या सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीतील कामगिरीनंतर त्याचं भारतीय संघात पुरागमन झालं आहे. ईशाने नोव्हेंबर २०२३ मध्ये भारतासाठी शेवटचा आंतरराष्ट्रीय टी-२० सामना खेळला होता. मात्र, त्यानंतर त्याला संघातून वगळण्यात आलं होतं. आता त्याचा सध्याचा फॉर्म लक्षात घेता निवड समितीने त्याच्यावर पुन्हा एकदा विश्वास दाखवला आहे..India T20 World Cup Squad Announcement: शुभमन गिलच्या स्थानाला 'या' खेळाडूकडून धोका; SMAT मध्ये १० सामन्यांत चोपल्यात ५१७ धावा, ५१ चौकार अन् ३३ षटकारांचा पाऊस .झारखंडचा कर्णधार असलेल्या ईशान किशनने सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीत जबरदस्त फलंदाजी केली. त्याने दहा सामन्यात १९७.३२ च्या स्ट्राईक रेटने एकूण ५१७ धावा केल्या आहेत. यात दोन शतक आणि दोन अर्थ शतकंदेखील लगावली. याच कामगिरीच्या जोरावर यंदा झारखंडने पहिल्यांदाच सय्यद मुस्ताक अली ट्रॉफीवर नाव कोरलं. विशेष म्हणजे या स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यातही ईशान किशनने शतक झळकावत निवड समितीचं लक्ष वेधून घेतलं..India T20 World Cup 2026 Squad Announce : ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपसाठी भारतीय संघाची घोषणा; शुभमन गिलचा पत्ता कट, उप कर्णधार बदलला; इशान किशनही परतला.ईशान किशनला २०२३ मधील दक्षिण आफ्रिका दौऱ्यावेळी भारतीय संघात संधी देण्यात आली होती. मात्र,त्यावेळी वैयक्तिक कारण देत त्याने संघातून माघार घेतली होती. त्यानंतर त्याला देशांतर्गत क्रिकेट खेळण्याचे निर्देश बीसीसीआयने दिले होते. मात्र, त्याने याकडेही दुर्लक्ष करत रणजी ट्रॉफीपासून दुर राहिला होता. याच कारणांमुळे बीसीसीआयने त्याच्यावर कारवाई करत त्याला सेंट्रल कॉन्ट्रॅक्टच्या यादीतून वगळलं होतं. मात्र, आता देशांतर्गत क्रिकेटमधील जबरदस्त कामगिरीनंतर त्याला आता पुन्हा एकदा संघात स्थान देण्यात आलं आहे ..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.