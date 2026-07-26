Commonwealth Boxing Championships: जादुमानी सिंगची आता लढत पाक बॉक्सरशी; स्कॉटलंडच्या ॲरेनवर विजय

ग्लासगो: प्रत्येक लढतीपूर्वी १० किलो वजन कमी करण्याच्या बंधनातून मुक्त झालेल्या भारताच्या जादुमानी सिंगने राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत पुरुषांच्या ५५ किलो वजनी गटातील लढतीत स्थानिक खेळाडू ॲरेन क्युलेनवर सहज विजय नोंदवला..प्रतिस्पर्धी ॲरन स्थानिक खेळाडू असल्यामुळे जादुमानीला प्रेक्षकांचा पाठिंबा मिळत नव्हता; मात्र तांत्रिक आणि डावपेचांच्या बाबतीत क्युलेनपेक्षा तो वरचढ ठरला. त्याने या स्कॉटिश खेळाडूला एकतर्फी पराभूत करून उपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश केला, आता त्याचा सामना पाकिस्तानच्या सुमामा रहमानशी होईल..वर्षानुवर्षे जादुमानी सिंग रिंगमध्ये पाऊल ठेवण्यापूर्वीच प्रत्येक स्पर्धेची सुरुवात योग्य वजन कायम ठेवण्याच्या आव्हानाने व्हायची. विद्यमान राष्ट्रीय बॉक्सिंग स्पर्धेत पुरुषांच्या ५० किलो वजनी गटात बसण्यासाठी नियमितपणे जवळपास १० किलो वजन कमी करायचा आणि त्यासाठी तो आपली ताकद, विश्रांती आणि मनःशांती त्याला त्याग करायला लागायची..Petrol Diesel Price Today : कच्च्या तेलाच्या किमतीत पुन्हा वाढ ! पेट्रोल-डिझेलच्या दरातही बदल ? जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचे ताजे दर.५५ किलो वजनी गटात आपण चांगली कामगिरी करू शकतो, याची मला खात्री होती. आता मला या गटात दोन-तीन स्पर्धांचा अनुभव मिळाला आहे, त्यामुळे मला पूर्वीपेक्षा अधिक चांगले वाटत आहे, असे जादुमानीने पीटीआयला सांगितले होते..आजच्या लढतीत जादुमानीचा आत्मविश्वास सुरुवातीपासून दिसून आला. प्रतिस्पर्धी ॲरन क्युलेनपेक्षा उंचीचा फायदा असूनही, जादुमानीने आपल्या आक्रमक शैलीने लढतीची गती नियंत्रित केली, त्याने अचूक जॅब्स व वेगवान ठोसे मारले.त्याने स्कॉटिश खेळाडूच्या लांब हातांच्या फायद्याला निष्प्रभ केले आणि अधिक अचूक ठोसे मारून विजय आपल्या नावावर केला..Kolar Tragedy: घर बांधायला १५ लाखांचं कर्ज घेतलं, वसुलीसाठी तगादा; महिलेनं दोन मुलांसह संपवलं आयुष्य.ॲरन क्युलेनने प्रेक्षकांच्या जोरदार पाठिंब्याचा फायदा घेऊन पुनरागमन करण्याचा प्रयत्न केला; पण जादुमानी शांत राहिला आणि आपल्या चपळ प्रतिहल्ले व हुशार फूटवर्कच्या जोरावर प्रतिस्पर्ध्याला बचावात्मक पवित्रा स्वीकारण्यास भाग पाडले.जादुमानीच्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेतील मोहिमेची ही एक आत्मविश्वासपूर्ण सुरुवात होती आणि वजनगट वाढवल्यामुळे तो अधिक मजबूत व आत्मविश्वासू बॉक्सर बनला आहे, याचे हे आणखी एक द्योतक होते.लॉन बॉल्समध्ये सलग दुसरा विजयराष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेतील लॉन बॉल्स महिला दुहेरी प्रकारात भारताने सलग दुसरा विजय नोंदवत दमदार कामगिरी कायम राखली. दुसरीकडे, महिला एकेरीच्या दुसऱ्या फेरीत पुतुल सोनोवालने फॉकलंड बेटांच्या सेसिल अलेक्झांडरवर टायब्रेकमध्ये मात केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.