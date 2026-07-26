क्रीडा

Commonwealth Boxing Championships: जादुमानी सिंगची आता लढत पाक बॉक्सरशी; स्कॉटलंडच्या ॲरेनवर विजय

Jadumani Singh Storms into Quarterfinals: राष्ट्रकुल बॉक्सिंग स्पर्धेत भारताच्या जादुमानी सिंगने स्कॉटलंडच्या ॲरन क्युलेनवर एकतर्फी विजय मिळवत उपांत्यपूर्व फेरीत धडक मारली आहे.
Commonwealth Boxing Championships

Commonwealth Boxing Championships

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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ग्लासगो: प्रत्येक लढतीपूर्वी १० किलो वजन कमी करण्याच्या बंधनातून मुक्त झालेल्या भारताच्या जादुमानी सिंगने राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत पुरुषांच्या ५५ ​​किलो वजनी गटातील लढतीत स्थानिक खेळाडू ॲरेन क्युलेनवर सहज विजय नोंदवला.

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