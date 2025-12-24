क्रीडा

IPL २०२६ आधी आरसीबीच्या स्टार खेळाडूला मोठा धक्का! अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला, तुरूंगात रवानगी होणार?

Jaipur POCSO Court News: जयपूरच्या पॉस्को न्यायालयाने एका कथित बलात्कार प्रकरणात स्टार रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरूचा वेगवान गोलंदाज यश दयालचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला आहे.
आयपीएलमध्ये आरसीबीकडून खेळणारा उत्तर प्रदेशचा वेगवान गोलंदाज यश दयाल याला कोर्टाकडून मोठा झटका बसला आहे. जयपूर बलात्कार आणि लैंगिक अत्याचार प्रकरणात अल्पवयीन मुलाशी संबंधित यश दयालला अटकपूर्व जामीन नाकारण्यात आला आहे. न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, आरोपीला खोटे गुंतवण्यात आले आहे असे दिसत नाही. जयपूरमधील पोक्सो न्यायालयाने वेगवान गोलंदाज यश दयालचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला आहे.

