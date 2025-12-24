IPL २०२६ आधी आरसीबीच्या स्टार खेळाडूला मोठा धक्का! अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला, तुरूंगात रवानगी होणार?

आयपीएलमध्ये आरसीबीकडून खेळणारा उत्तर प्रदेशचा वेगवान गोलंदाज यश दयाल याला कोर्टाकडून मोठा झटका बसला आहे. जयपूर बलात्कार आणि लैंगिक अत्याचार प्रकरणात अल्पवयीन मुलाशी संबंधित यश दयालला अटकपूर्व जामीन नाकारण्यात आला आहे. न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, आरोपीला खोटे गुंतवण्यात आले आहे असे दिसत नाही. जयपूरमधील पोक्सो न्यायालयाने वेगवान गोलंदाज यश दयालचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला आहे. .जयपूर महानगर प्रथम विभागाच्या पोक्सो न्यायालय क्रमांक ३ ने यश दयालचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला आहे. यश दयालला आता तुरुंगात जाण्याची हमी नाही. कारण त्याच्याकडे अजूनही उच्च न्यायालयात जाण्याचा पर्याय आहे. या वर्षी जुलैमध्ये वेगवान गोलंदाज यश दयालविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आला होता. बलात्काराच्या गुन्ह्यात अडकलेला यश दयाल तेव्हापासून क्रिकेटच्या मैदानापासून दूर आहे. .New Airlines: विमान प्रवाशांसाठी दिलासादायक बातमी! केंद्र सरकारकडून दोन नव्या विमान कंपन्यांना मंजुरी; जाणून घ्या कोणत्या?.जयपूरमधील सांगानेर सदर पोलीस ठाण्यात त्याच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आला होता. त्याच्यावर १७ वर्षांच्या अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार आणि लैंगिक अत्याचाराचा आरोप आहे. दयालचे वकील कुणाल जैमन यांनी असा युक्तिवाद केला की दयाल फक्त सार्वजनिक ठिकाणी मुलीला भेटला, एकटा कधीच नाही. तिने स्वतःला प्रौढ म्हणून सादर केले. आर्थिक अडचणींचे कारण देत त्याच्याकडून पैसे स्वीकारले आणि नंतर आणखी पैसे मागितले..''तेव्हाच बदला घ्यायला पाहिजे होता'', अॅसिड हल्ल्यातील आरोपीची सोळा वर्षांनंतर निर्दोष मुक्तता; पीडितेचा टाहो.बचाव पक्षाने असाही दावा केला की गाझियाबादमधील एक संबंधित प्रकरण त्याच कथित खंडणी कटाचा भाग आहे. या युक्तिवादांना न जुमानता, जयपूर न्यायालयाने दयालचा अटकपूर्व जामीन नाकारला. आपल्या याचिकेत, वेगवान गोलंदाजाने असा युक्तिवाद केला की, त्याच्यावरील आरोप खोटे आहेत. छळ करण्यासाठी आणि पैसे उकळण्यासाठी बनावट आहेत. दयालने स्वतःला क्रिकेटसाठी समर्पित एक आदरणीय व्यक्ती म्हणून वर्णन केले आणि दावा केला की त्याला महिलांच्या एका गटाने फसवले जात आहे. दयालने न्यायालयाला तपासात पूर्ण सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले. त्याच्या याचिकेवर विचार करण्याची विनंती केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.