Video : जसप्रीत बुमराहची आई सांगतेय त्याच्या संघर्षाची कहाणी

पुणे : भारतीय संघाचा जलदगती गोलंदाज जसप्रीत बुमराह आज यशाच्या शिखरावर असला तरी कधी काळी त्यानेही खूप संघर्षमय जीवन जगले असल्याचे जसप्रीत बुमराहच्या आईने सांगितले आहे. एकवेळ अशीही होती की, जसप्रीतजवळ केवळ एकच बुटाची जोड आणि आणि एकच टी-शर्ट असायचा. वयाच्या पाचव्या वर्षी जसप्रीतच्या डोक्यावरील वडिलांचे छत्र हरवले होते. त्यानंतर त्याला आणि त्याच्या आईला खूप संघर्ष करावा लागला असल्याते जसप्रीतच्या आईने सांगितले.

एका व्हिडिओत जसप्रीत बुमराह आणि त्याच्या आईने दोघांच्या संघर्षकहाणीचे वर्णन केले आहे. जसप्रीत बुमराहच्या आईचे नाव दलजीत बुमराह असून त्यांनी सांगितले की, जेव्हा जसप्रीत पाच वर्षाचा होता, तेव्हा माझ्या पतीचे निधन झाले. त्यांनंतर आमची परिस्थिती अत्यंत हलाखीची आणि बिकट झाली होती. त्यावेळी कुठलीही वस्तू खरेदी करणे आम्हाला शक्य नव्हते'. जसप्रीतने सांगितले की, माझ्याकडे बुटाची एक जोड आणि एकच टी-शर्ट होता. मी तो धुऊन परत वापरत असयचो असेही जसप्रीतने सांगितले.

“Talent can come from anywhere and reach the pinnacle of success.”

