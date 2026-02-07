IND vs USA T20 World Cup : भारताला मोठा धक्का! जसप्रीत बुमराहची तब्येत बिघडली, स्पर्धेतून बाहेर पडणार?

टी-२० विश्वकप स्पर्धेला आजपासून सुरुवात होत आहे. भारताचा पहिला सामना आज अमेरिकेविरुद्ध खेळवला जाणार आहे. मात्र, या सामन्यापूर्वीच भारतीय संघाला मोठा धक्का बसला आहे. वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराह पहिल्या सामन्यातून बाहेर राहण्याची शक्यता आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, स्पर्धा सुरू होण्याच्या अवघ्या एक दिवस आधी युवा वेगवान गोलंदाज हर्षित राणा संपूर्ण स्पर्धेतून बाहेर पडला आहे. अशा परिस्थितीत आता पहिल्या सामन्यात बुमराहसुद्धा खेळण्याची शक्यता कमी मानली जात आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, पहिल्या सामन्यापूर्वी जसप्रीत बुमराहची तब्येत अचानक बिघडली असून त्याला ताप आला आहे. त्यामुळे खबरदारीचा उपाय म्हणून त्याला पहिल्या सामन्यात विश्रांती दिली जाण्याची शक्यता आहे. आज भारताचा सामना अमेरिकेविरुद्ध असला, तरी या लढतीत कर्णधार सूर्यकुमार यादवला बुमराहशिवाय मैदानात उतरावे लागण्याची दाट शक्यता आहे. उल्लेखनीय बाब म्हणजे, बुमराहने शुक्रवारी झालेल्या सराव सत्रातही सहभाग घेतलेला नाही..Hardik Pandya: वन डे मालिकेतून हार्दिक पंड्याला विश्रांती?; भारतीय संघाची घोषणा ३ किंवा ४ जानेवारीला हाेणार!.बुमराहच्या अनुपस्थितीत प्लेइंग-११ मध्ये कोणाला संधी मिळणार, याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. त्यांच्या जागी टीम इंडियाकडे सध्या दोन प्रमुख पर्याय उपलब्ध आहेत. अर्शदीप सिंग आणि मोहम्मद सिराज. त्यामुळे या दोघांसह भारत आज मैदानात उतरण्याची शक्यता आहे..IND vs NZ 1st ODI : भारताला मोठा धक्का! रिषभ पंतनंतर आणखीन एका सुपरस्टारची मालिकेतून माघार; वर्ल्ड कपपूर्वी वाढली चिंता.दरम्यान, हर्षित राणा स्पर्धेतून बाहेर पडल्यामुळे त्याच्या जागी मोहम्मद सिराजला संघात संधी देण्यात आली आहे. याशिवाय अष्टपैलू खेळाडू वॉशिंग्टन सुंदरबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. न्यूझीलंडविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेदरम्यान त्याला दुखापत झाली होती, त्यामुळे तो टी-२० मालिकेत खेळू शकला नव्हता. सध्या तो बंगळुरू येथील बीसीसीआयच्या सेंटर ऑफ एक्सलन्समध्ये वैद्यकीय उपचार घेतो आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.