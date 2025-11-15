Ind vs SA 1st Test : टेम्बा बामुआला 'बुटका' म्हणणं भोवणार? ICC जसप्रीत बुमराहवर कारवाई करण्याची शक्यता, नेमकं प्रकरण काय?

दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध सुरु असलेल्या कसोटी सामन्याच्या पहिल्याच दिवशी जसप्रीत बुमराहने पाच बळी घेत मोठा विक्रम केला आहे. त्यांच्या गोलंदाजीच्या जोरावर भारताने दक्षिण आफ्रिकेला १५९ धावांवर रोखलं. मात्र, या कामगिरीपेक्षा त्याने टेम्बा बमुआबाबत केलेल्या विधानाची चर्चा सर्वाधिक रंगली. यावेळी त्याने बामुआला बुटका असं म्हटलं तसेच त्याला अश्लील शिवीगाळ केली. त्याचा व्हिडीओ आता सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून आयसीसी बुमराहवर कारवाई करण्याची शक्यता आहे. .नेमकं काय घडलं?दक्षिण आफ्रिकेची फलंदाजी सुरु असतानाच 13व्या षटकातील शेवटचा चेंडू टेम्बा बावुमाच्या पायावर जाऊन आदळला. यावेळी बुमराहने LBW ची अपील केली. मात्र, अंपायरने त्याला ही अपील फेटाळली. त्यावेळी बुमराहने DRS घ्यायचा की नाही याबद्दल कर्णधार शुभमन गिल आणि यष्टिरक्षक ऋषभ पंतशी चर्चा केली. याच दरम्यान बुमराहने बावुमाच्या उंचीचा उल्लेख करत त्याला ‘बुटका’ असे म्हटलं. त्यानंतर पंतनेही याच शब्दाचा वापर केला..Jasprit Bumrah : जसप्रीत बुमराहची 'डोकेदुखी' वाढवणारी बातमी! निमित्त ठरतोय पाकिस्तानी... नेमकं काय घडलंय?.बुमराह इथेच थांबला नाही, तर त्याने DRS ची वेळ संपल्यानंतर परत जाताना पुन्हा बावुमाला ‘बुटका’ असं म्हटलं. तसेच त्याला अश्लील भाषेत शिवीगाळ केली. हा संपूर्ण प्रकार स्टंप माइकमध्ये रेकॉर्ड झाला. तसेच हा व्हिडीओही सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. त्यामुळे हा प्रकार आता बुमराहच्या अगलंट येण्याची शक्यता आहे..Jasprit Bumrah: '...तर कदाचित बुमराह कधी गोलंदाजी करू शकला नसता', मोहम्मद सिराजने उलगडलं बुमराहच्या 'वर्कलोड'चं कोडं.आयसीसीच्या कोड ऑफ कंडक्टनुसार, आंतरराष्ट्रीय सामन्यादरम्यान खेळाडू, सपोर्ट स्टाफ, अंपायर किंवा मॅच रिफरी यांच्याविषयी अपशब्द वापरणे गुन्हा मानला जातो. यासाठी खेळाडूला दंड किंवा डिमेरिट पॉइंट देण्याची तरतूद आहे. डिमेरिट पॉइंट 24 महिन्यांपर्यंत खेळाडूच्या रेकॉर्डवर राहतात. त्यामुळे आयसीसी बुमरावर काय कारवाई करते हे बघणं महत्त्वाचं ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.